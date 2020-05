Barano, ecco il regolamento per le spiagge libere

Gaudioso: "Poche regole per stare più tranquilli"

Il Sindaco di Barano, Dionigi Gaudioso, ha emesso l’ordinanza che regolamenta l’accesso alle spiagge libere presenti sul territorio baranese.

“Con l’Ordinanza n. 31 – dichiara -, in ossequio alle disposizioni regionali intese a contrastare la diffusione del Covid19, abbiamo varato il Piano per la fruizione delle spiagge libere: poche e semplici regole che ci consentiranno di godere con un pizzico di tranquillità in più di un bene inestimabile quale è il mare.

🔶 Obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, sia sull’arenile che in acqua

🔶 Divieto di assembramento

🔶 Divieto di sostare sulla battigia, che andrà usata solo per entrare ed uscire dal mare

🔶 Distanza di almeno 1,5 metri tra le proprie attrezzature da spiaggia (ombrellone, asciugamani, sdraio, lettini) e quelle altrui

🔶 Obbligo di indossare la mascherina fino all’arrivo in spiaggia e di rimetterla al momento in cui si lascia l’arenile

Colgo l’occasione per formulare i più sinceri auguri a tutti gli operatori della Spiaggia dei Maronti (albergatori, ristoratori ed operatori balneari in genere) che, con grande senso di responsabilità e maturità, pur con le limitazioni imposte dall’emergenza, si apprestano a riprendere la loro attività, garantendo lavoro e la sopravvivenza stessa del nostro comparto turistico.”