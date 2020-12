Barano, ecco il metano! Cerimonia d’accensione con suspense. Gaudioso: “Giorno storico”

I cittadini di Barano d’Ischia saranno presto raggiunti dal gas naturale e potranno dire addio ad altre forme di alimentazione scomode, costose e meno sicure. Finalmente il Metano arriva a Barano. Dopo mesi di disagi, notturni e diurni, arriva la prima fiamma in una “insolitamente” affollata Piazza Luigi Scotti. Si, certo, dopo un po’ di imbarazzo che ha rischiato di rovinare la mattinata al sindaco di Barano d’Ischia, Dionigi Gaudioso che, mette il suo primo “fatto” alla lunga lista di lavori pubblici in cantiere sul territorio.

Un’opera attesa da tempo dai residenti e che diventa realtà dopo 791 Giorni di lavori .

L’allacciamento alla rete di distribuzione regionale e nazionale del gas naturale, che permetterà ai cittadini di essere stabilmente approvvigionati da una fonte energetica sicura, economica e sostenibile come il metano, ha reso necessaria la posa di 12 chilometri di nuove condotte, a cui se ne aggiungeranno altri 9. Era il 17 ottobre 2018 quando su messa la “prima pietra” di questa grande opera che porta Barano nel futuro.

Una giornata di festa per l’amministrazione Dionigi che si è presentata al gran completo in Piazza Piedimonte con l’assessore Daniela Di Costanzo (che porta a casa anche il progetto esecutivo per Matarace e quello per la creazione della nuova piazza), con il vicesindaco Raffaele Di Meglio e con un soddisfatto presidente del consiglio comunale, Paolino Buono.

Dionigi Gaudioso non ha dubbi: «Oggi è un giorno storico per il nostro Comune: con l’accensione simbolica della fiamma, parte finalmente la distribuzione del metano sul territorio comunale.

Si parte con l’arteria stradale che dai Pilastri, attraverso Piedimonte, raggiunge Fiaiano, e con le zone di Testaccio e Vatoliere. Prossimamente saliremo verso Barano e Buonopane, ma possiamo dire che oggi una buona parte del territorio è già metanizzata.»

Barano, come Ischia, si prepara a vivere, così, i vantaggi del gas metano.

«Il nostro è il secondo Comune dell’isola ad essere raggiunto dal metano. Si tratta di un passo avanti per Barano d’Ischia. I disagi inevitabili che si sono avuti sul territorio durante i lavori verranno ripagati dalla possibilità di usufruire di questa fonte energetica sicura, economica e sostenibile. Ciò che mi inorgoglisce è anche il fatto che, grazie alla metanizzazione, si creeranno nuove occasioni di lavoro (si pensi ai muratori o agli idraulici), per cui ci sarà un indotto lavorativo che per il nostro Comune è importante, soprattutto in questo particolare momento storico.

Colgo l’occasione – conclude il primo cittadino – per ringraziare tutto l’Ufficio Tecnico Comunale che ha saputo organizzare al meglio il nostro territorio».

Per i cittadini che volessero già da subito iniziare ad avere il metano a caso sono attivi gli “Info Point Metano” di Ambrosino srl a Barano, Via L. Cattolica (c/o Distributore carburante); Ischia, Piazza degli Eroi; Ischia, Via M.Mazzella n. 202 (c/o distributore carburante) e Ischia, Via Arenella 22 (Uffici).

Inoltre è attiva una info line dedicata dove è possibile richiedere un appuntamento per una dettagliata informazione commerciale e tecnica, senza nessun impegno al numero verde di Amico Metano di Ambrosino al numero 800984226 oppure allo 081989640.