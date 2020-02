Barano, ecco il concorso dei vigili: ma il bando è il più simpatico d’Italia

Luigi Balestriere | C’è tempo sino alle ore 12.00 del prossimo 23 marzo per presentare le domande di partecipazione al concorso di cinque posti come vigile urbano al Comune di Barano. Tempo indeterminato, ma part-time al 50% è espressamente sottolineato nel bando.

E proprio lo stesso avviso del Comune collinare presenta alcune, simpatiche precisazioni che strappano pure qualche sorriso e lo fanno annoverare tra i più simpatici d’Italia. Tra le motivazioni di esclusione dalla procedura di selezione, c’è la mancanza della domanda. Qui davvero al Comune si sono dimostrati assai simpatici e portatori sani di ilarità: ovviamente è escluso dalla procedura chi ha deciso di non prendervi parte, appunto non presentando alcuna istanza, ma avranno pensato in Comune che è sempre bene precisare. Non si sa mai.

Le curiosità, però, non sono finite qui. Tra i requisiti c’è la fascia di età compresa tra i 18 ed i 40 anni. Anche in questo caso, nelle stanze del municipio, hanno voluto dare un tocco di originalità. “Il candidato non deve aver compiuto i 40 anni sino alla data di scadenza del bando”, vale a dire ne deve averne 39. Voi capite perché? Evidentemente, negli uffici di Via Corrado Buono, non danno credito al popolare aforisma sulla vita che comincia a 40 anni…

Altra chicca riguarda il possesso della patente di guida della categoria B, che consente di condurre auto, in sintesi, ma non motocicli. Quindi, se il Comune decidesse di acquistare due motociclette superiori ai 125cc (le ultime risalenti agli Anni 80 – poi rottamate – non hanno avuto molta fortuna), i nuovi vigili, se non muniti di altra tipologia di patente, non potrebbero condurle. Dettagli.

Sarà un concorso per titoli ed esami con due prove scritte ed una orale. 21/30 è il punteggio utile. E’ prevista una preselezione qualora le domande presentate dovessero superare quota 50, che dovranno giungere in municipio attraverso l’Ufficio Protocollo, la storica raccomandata a/r e la posta certificata (pec). Da una sommaria lettura, non ci siamo imbattuti in altre precisazioni per rinfrancare l’umore.