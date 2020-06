Giovanni Sasso | Il miracolo è avvenuto. Barano e Real Forio restano in Eccellenza. «Dopo la lettura del comunicato ufficiale della FIGC emesso mercoledì sera, ci eravamo messi il cuore in pace», dice Luigi Esposito del Real Forio. «Una notizia che ci rallegra, eravamo quart’ultimi e non ritenevamo giusta una retrocessione d’ufficio», dice il professore Giosi Gaudioso, che però annuncia le dimissioni dalla carica di presidente.

Il Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi nel Salone del CONI (Malagò annuncia lo stanziamento di 10 milioni per dilettanti e giovanili), ha decretato la retrocessione delle ultime classificate dei campionati regionali di Eccellenza. Blocco delle retrocessioni per tutti gli altri campionati, dalla Promozione a seguire.

Le promozioni dei vari campionati regionali saranno decretate dai direttivi dei singoli comitati che si riuniranno nei prossimi giorni. Oltre alle due isolane, tirano un sospiro di sollievo piazze importanti come Angri e Battipaglia. Come riportato nei giorni scorsi, erano almeno dodici i comitati (soprattutto del Nord) che avrebbero gradito la promozione della prima classificata e la retrocessione al massimo dell’ultima. Così è stato. Per gli altri provvedimenti, tutto è rimandato al direttivo del Comitato Regionale Campania.