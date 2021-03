Barano e Real Forio in attesa della Lega

L’Ischia Calcio si è detta pronta a ritornare in campo, organizzandosi non appena conoscerà date e modalità della ripartenza. Barano e Real Forio sono grosso modo sulla stessa lunghezza d’onda. Ma, dando uno sguardo in casa d’altri, anche società di altri gironi che potrebbero ritrovarsi avversarie delle isolane (in caso di mini-gironi, potrebbe andare a farsi friggere il criterio geografico?) la pensano allo stesso modo. Sono tante le società ad adottare una posizione di stand-by, in particolar modo quelle che non si sono sognate di sottoscrivere il documento unitario che, a detta dei firmatari che cantano “vittoria”, in barba a pericolose varianti e contagi in aumento, avrebbe determinato la decisione del consiglio federale. In pochi hanno considerato che c’è in ballo un mucchio di soldini e una ripresa – seppur parziale – del campionato di Eccellenza, così come quello di C/1 di calcio a 5, farebbe comodo sia alla FIGC che alla Lega Dilettanti che così non si vedrebbero costrette a restituire le tasse di iscrizione oppure abbassare drasticamente i costi per la prossima stagione. «La FIGC ha dato parere favorevole, vediamo la LND cosa predispone nel consiglio direttivo di dopodomani – è il pensiero di tantissime società – e quale “ricetta” sottoporrà al presidente Gravina, delegato dal consiglio federale di occuparsi della faccenda».

LE ISOLANE – L’ufficialità del blocco delle retrocessioni ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Barano e Real Forio che anche in questa stagione riescono a salvare la categoria “causa Covid”. «Attendiamo notizie e date ufficiali della ripartenza – dice Massimo Buono, presidente del Barano –. Credo che ci siano ancora delle novità. Non è stata ancora discussa la parte economica, una nota dolente che è determinante per la ripresa. Attendiamo notizie ufficiali e ci regoleremo di conseguenza. Dovremo fare tuttavia di necessità virtù perché siamo in difficoltà sotto tutti i punti di vista. Non abbiamo preso alcuna posizione precisa, potremo esprimerci una volta conosciuto come si ripartirà, anche in merito al format, al protocollo ecc.».

Barano e Real Forio, in tempi non sospetti, avevano lamentato la difficoltà di riprendere a giocare in un periodo in cui la stagione estiva avrebbe privato numerosi calciatori di allenarsi con regolarità e di essere presenti specialmente in occasione delle partite esterne. Luigi Esposito chiarisce subito che «se la Federazione ci chiede di giocare, noi ci saremo. Ciò è fuori discussione», sottolinea il dirigente foriano. «A questo punto credo che sia giusto rispettare le regole. Sono sempre del parere che questa ripresa del campionato sarà una farsa. Ribadisco che il Real Forio ci sarà, anche se lo spirito sarà diverso rispetto a una situazione normale». In merito all’elargizione di contributi per le spese di sanificazioni e tamponi, Esposito non può che «attendere gli eventi, vediamo cosa succede, quali saranno le decisioni che prenderanno dall’alto». Come riportato nei giorni scorsi, quella foriana è tra le società del massimo campionato regionale ad essere perfettamente in regola con il pagamento dell’iscrizione, assicurazioni comprese, con tutti i calciatori del settore giovanile regolarmente tesserati. Una spesa di non poco conto per campionati che non sono mai iniziati…