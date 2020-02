Barano e le buche, storia infinita

Luigi Balestriere | Forse a Baghdad ci sono meno buche lungo le strade. A Barano si fa prima a contare quei pochi metri senza fori nell’asfalto, dove c’è ancora. Tra lavori di condotta pluviale e di metanizzazione, ormai la sede stradale è caratterizzata da insidiosi avvallamenti e da buche variamente assortite. Non c’è frazione che non abbia la sua personale collezione di dissesto viario.

Non va meglio nel centro di Barano, in Piazza San Rocco, dove addirittura un tratto del marciapiede della Chiesa di San Rocco è letteralmente sprofondato. Il fatto, ovviamente, non è in solitudine, ma in allegra compagnia: a pochi metri, proprio all’ingresso di Via Roma, due basoli in granito sono anch’essi sprofondati. Un accenno di Barano sotterranea che proprio non si addice e che dimostra lo stato d’incuria e di abbandono in cui versano le arterie viarie in questi undici chilometri quadrati di territorio collinare.

E come nelle migliori tradizioni, tutto tace e tutti restano a guardare…

Welcome to Barano…