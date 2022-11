Barano, è l’atto numero 3 col Santa Maria

Impegno ostico per il Barano di mister Ciro Mennella. I bianconeri, che nelle ultime cinque giornate hanno raccolto quattro punti grazie al pareggio con il Quartograd e alla vittoria sul San Sebastiano, sono attesi dalla corazzata Santa Maria la Carità. Un vero e proprio esame di maturità per il Barano, il quale ha bisogno di punti per provare ad allontanare la zona playout e avvicinare ulteriormente quella playoff.

Come detto, l’avversario è di quelli ardui e i numeri ne sono una conferma. Santa Maria la Carità, finora, è l’unica squadra imbattuta del girone, può contare sul migliore attacco, sull’apporto del bomber Farriciello, il quale ha raggiunto i 100 gol in carriera, e sulla seconda miglior difesa.

I baranesi, tuttavia, già nel doppio impegno valevole per il secondo turno di Coppa Italia Campania hanno dimostrato di poter fronteggiare e avere la meglio sulla squadra sammaritana. La truppa guidata da mister Mennella, che dovrá rinunciare a De Simone, Saurino, Annunziata e Nicola Conte, scenderà in campo con il solito piglio propositivo per tentare di tendere una nuova trappola al Santa Maria la Carità e tornare a casa con un risultato positivo.