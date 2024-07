Barano, due incarichi per la notifica degli atti. Nominata la commissione per la procedura indetta dal Comune

E’ in dirittura d’arrivo a Barano la procedura di selezione per incrementare il servizio di notifica. Nel dettaglio, il Comune deve conferire due incarichi «di prestazione occasionale per il servizio di notifica di atti amministrativi e, all’occorrenza, anche di quelli tributari per un anno a titolo sperimentale». La necessità di tale servizio viene evidenziata dal responsabile del Settore IV – Tributario – Legale – Sociale dott. Luigi Mattera: «La figura del Messo è indispensabile per la notifica degli atti dell’Amministrazione comunale, così come per la notifica degli atti provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni che ne facciano richiesta; la omessa o tardiva notifica degli atti provenienti da altre PA potrebbe ingenerare ipotesi di responsabilità erariale, oltre che pregiudicare diritti ed interessi dell’Ente e di terzi».

Da rilevare che i costi del servizio di notifica per gli atti notificati per conto delle altre Amministrazioni sono coperti dal rimborso da richiedere alle stesse; gli atti tributari già contengono le spese che coprono parzialmente i costi; per gli atti amministrativi sono a carico delle casse comunali. Già in precedenza, proprio alla luce della mole di notifiche richieste da altri Enti, la Giunta aveva demandato al responsabile del Settore IV la riorganizzazione dell’Ufficio Messi. E a giugno dello scorso anno era stata avviata la prima selezione, non andata a buon fine. A seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico, infatti, era pervenuta un’unica candidatura, da Valentino Bruno. Non veniva dato seguito alla procedura, ma come riporta Mattera «la relativa richiesta è stata tenuta in considerazione del successivo avviso».

A fine maggio è stata avviata la seconda procedura con pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse. Questa volta sono pervenute due istanze, dal Raffaele Esposito e Alessandra Mancusi, quest’ultima però oltre il termine di scadenza fissato per l’8 giugno e dunque non ammessa. Sono stati dunque ammessi l’Esposito e il Bruno, “in attesa” dallo scorso anno. Mattera ha anche nominato la commissione che procederà all’esame del curriculum ed allo svolgimento del colloquio. Valutate la disponibilità e le professionalità del personale in organico, la commissione sarà tutta interna: a presiederla lo stesso dott. Mattera; componenti esperti la dott.ssa Silvia Buono e la dott.ssa Carmela Mennella (anche con funzioni di segretario).