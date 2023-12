Barano, dopo Natale due nuove assunzioni per Dionigi Gaudioso tramite l’albo condiviso

Gaetano Di Meglio | Il Comune di Barano ha urgente necessità di coprire un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile e uno di istruttore direttivo tecnico ex Cat. D1, attualmente definita Area dei funzionari di elevata qualificazione. Assunzioni a tempo indeterminato e pieno, per rinfoltire la pianta organica. E per procedere celermente l’Amministrazione guidata da Dionigi Gaudioso ha potuto sfruttare la gestione associata tra più Enti degli elenchi di idonei per le assunzioni di personale. Una opportunità offerta dalla normativa vigente, che consente assunzioni anche in assenza di una propria graduatoria. E’ previsto infatti che gli Enti locali possono «organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza».

E il Comune di Barano si era attivato già a marzo 2022, aderendo all’accordo sottoscritto da diversi Enti: Carignano (TO), capofila, Comunità Montana del Tanagro-Alto Medio Sele (SA), Irsina (MT), Lucca Sicula (AG), Pianezze (VI) Sepino (CB).

Adesso, sfruttando l’elenco degli idonei aggiornato a marzo 2023, è stato possibile avviare le due distinte procedure di interpello per i profili richiesti. Il rup, il responsabile del Settore II Servizi Demografici dott.ssa Iolanda Chiara Buono, ha approvato a tambur battente i bandi al fine «di procedere all’espletamento della prova selettiva volta alla formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili mediante prova d’esame». La nomina della commissione esaminatrice è a cura del Comune.

Per il posto di istruttore direttivo amministrativo contabile la prova d’esame è fissata per il 28 dicembre alle ore 9.00 presso il municipio. Le materie della prova selettiva in questo caso riguardano Diritto Amministrativo degli Enti locali, Contabilità pubblica e Disciplina dei contratti pubblici.

Per il posto di istruttore direttivo tecnico la prova è invece fissata per il 29 dicembre, alla stessa ora e sempre presso la sede comunale. In questo caso le materie vertono su Diritto Amministrativo degli Enti locali, Diritto urbanistico, Disciplina dei contratti pubblici.

In entrambi i casi, il bando di interpello specifica che «nel corso della prova si procederà anche all’accertamento delle attitudini e capacità comportamentali, incluse quelle relazionali».

E il Comune procederà anche in caso di una sola candidatura pervenuta.

Un’accelerazione dell’iter che consentirà di chiudere la fase più importante della procedura entro la fine dell’anno, potendo così procedere alle assunzioni per il 2024. Del resto, la copertura di questi due posti è espressamente prevista dal programma triennale di fabbisogno del personale per gli anni 2023/2024/2025 approvato dalla Giunta.

Ai vincitori verrà corrisposto un trattamento economico di 23.212,35 euro annui oltre tredicesima e indennità varie.