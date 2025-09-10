mercoledì, Settembre 10, 2025
Barano d’Ischia, scuole chiuse l’11 settembre per allerta meteo arancione

Redazione Web
Redazione Web
Il sindaco Gaudioso firma l’ordinanza: sospese le lezioni in tutti gli istituti per rischio idrogeologico e temporali intensi

A Barano d’Ischia le scuole resteranno chiuse domani, giovedì 11 settembre, a causa dell’allerta meteo arancione diramata dalla Regione Campania. La decisione è stata presa dal sindaco Dionigi Gaudioso, che con l’ordinanza n. 13/2025 ha disposto la sospensione delle attività didattiche in tutti gli istituti di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

Il provvedimento si fonda sull’avviso regionale di criticità n. 048/2025, diffuso ieri, che segnala condizioni meteorologiche avverse dalle 14 di mercoledì 10 settembre alle 14 di giovedì 11. L’allerta riguarda in particolare il rischio idrogeologico per temporali e quello idraulico localizzato.

Secondo le previsioni, durante la notte sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sul settore centro-meridionale della Campania. Dal mattino i fenomeni dovrebbero attenuarsi, ma si prevede ancora mare molto mosso, vento moderato con possibili raffiche e calo delle temperature.

Il sindaco ha motivato la scelta con la necessità di tutelare la sicurezza degli studenti e delle loro famiglie, adottando una misura prudenziale per prevenire possibili pericoli legati al maltempo. L’ordinanza è stata trasmessa agli istituti scolastici, alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli e al Prefetto. La Polizia Municipale e la Forza pubblica sono incaricate di vigilare sul rispetto della disposizione.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

