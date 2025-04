Barano d’Ischia: al via la VII Giornata di Screening per la prevenzione del tumore della mammella

Un appuntamento fondamentale per la salute e la prevenzione. Sabato 3 maggio 2025, alle ore 10:30, presso la Farmacia “Isolaverde” di Piedimonte, si terrà la VII Giornata di Screening per la prevenzione del tumore della mammella, organizzata dal Comune di Barano d’Ischia in collaborazione con l’IRCCS “Pascale” di Napoli.

L’iniziativa, dal titolo “Missione Prevenzione”, è semplice, gratuita e può davvero salvare la vita, come ricordano gli organizzatori. La giornata è rivolta in particolare alle donne over 45 con familiarità per il tumore della mammella. È consigliato presentarsi con una mammografia recente per facilitare l’attività di screening.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione obbligatoria attraverso il sito http://farmaciaisolaverde.setmore.com.

Un’occasione preziosa per prendersi cura della propria salute, con il supporto di professionisti di altissimo livello e l’impegno concreto delle istituzioni locali. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e agli organi di stampa, che sono chiamati a presenziare e a dare voce a questa importante missione di prevenzione.

Non dimentichiamo: la prevenzione è l’arma più potente che abbiamo.