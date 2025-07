Barano, Dionigi si candida alle risorse per le palestre. Progetto per il complesso sportivo dell’I.C. “Baldino”

Dionigi Gaudioso ha varato un altro ambizioso progetto da realizzare con risorse del Pnrr. Si tratta dell’”Intervento di riqualificazione del complesso sportivo dell’Istituto Comprensivo “Anna Baldino” sito in Via Vittorio Emanuele III”.

Per la realizzazione il Comune parteciperà all’avviso pubblico del 30 maggio del Ministero dell’Istruzione e del Merito relativo a proposte progettuali per la riqualificazione e messa in sicurezza delle palestre scolastiche.

Le risorse stanziate dal Programma nazionale “Scuola e competenze” sono «destinate all’indizione di una procedura selettiva riservata agli enti locali delle regioni c.d. “meno sviluppate”». L’obiettivo è «migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza».

Sono ammessi interventi destinati a «riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza di palestre scolastiche esistenti, anche attraverso l’adeguamento strutturale, impiantistico e tecnologico degli spazi; riconversione di spazi non utilizzati all’interno di edifici esistenti da destinare a sale per attività collettive e ludiche (esclusivamente per le scuole primarie da 5 a 9 classi); riqualificazione di aree sportive all’aperto esistenti che insistono nell’area di pertinenza scolastica».

L’Amministrazione baranese ha dunque deciso di candidare l’intervento per il complesso sportivo dell’Istituto Comprensivo “Anna Baldino”. Il progetto di fattibilità tecnico economica redatto dalla responsabile del Settore V Tecnico arch. Agnese Cianciarelli prevede un importo totale di 1.265.000 euro, di cui 800.000 per i lavori (761.712 soggetto a ribasso).

La Giunta lo ha approvato a tambur battente, autorizzando la presentazione della istanza finalizzata alla candidatura ed emanando il relativo atto di indirizzo. Rup è stato nominato l’arch. Mattia Di Costanzo, responsabile del Settore VII.