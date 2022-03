Barano, Dionigi rimette mano ai nomi delle strade e ai numeri civici

L’Amministrazione comunale di Barano rimette mano al progetto di riordino della onomastica stradale e numerazione civica (quest’ultima contrassegnata da numerosi “svarioni” e polemiche per i disagi arrecati ai cittadini).

La Giunta presieduta da Dionigi Gaudioso ha infatti modificato e integrato le due precedenti delibere approvate nel 2017 (quando era partito il progetto) e nel 2020. All’epoca era stato deciso di intitolare alcune strade a personaggi illustri, ma tale iniziativa andava trasmessa, per i rispettivi pareri, alla Prefettura, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio ed alla Società Napoletana di Storia Patria. Nel 2017 era giunto il parere negativo della Soprintendenza alla intitolazione per quanto riguardava il prof. Giovanni Jannelli ed il consigliere comunale Vincenzo Iacono, non essendo all’epoca ancora trascorsi dieci anni dalla morte. Nel 2020, era stata adottata una nuova delibera, essendo nel frattempo trascorsi i fatidici dieci anni sia per Iacono che per Jannelli. Stabilendo nel contempo di ampliare l’estensione della intitolazione a Jannelli (“via Professore Giovanni Jannelli” e “Traversa di via Professore Giovanni Jannelli”). Oltre che di mutare la denominazione di “via Toccaneto” in “via Benedetto Migliaccio”. Stavolta sono arrivati tutti i nulla osta necessari.

Ma a quanto pare nelle stanze del municipio si sono resi conto di aver “pasticciato” non poco. In delibera si rileva infatti «che, a seguito di ulteriori rilevamenti effettuati nell’ambito del territorio comunale in occasione della materiale apposizione delle mattonelle riportanti la nuova numerazione civica, si è reso necessario apportare diverse correzioni/modifiche/aggiunte rispetto a quanto rilevato precedentemente, anche in relazione all’estensione delle strade». E come detto, che ci fossero degli errori era già stato evidenziato da più parti…

Dunque per la Giunta «occorre procedere ad una ricognizione delle ulteriori strade facenti parte del c.d. “stradario”, nonché alla loro denominazione, da farsi in quanto indispensabile anche per lo sviluppo lineare della nuova numerazione civica, ed occorre altresì rettificare l’estensione di altre strade».

In sostanza si è preso atto della «ricognizione delle strade comunali di nuova individuazione rispetto ai precedenti deliberati e la loro nuova denominazione, nonché la corretta estensione della via Casale Buonopane e della Traversa di via Giovanni Jannelli, entrambe risultanti da una più approfondita verifica» ed è stata approvata la relativa modifica. Inoltre l’elenco delle strade indicate nelle due precedenti delibere è stato integrato con via Cava Zafferano, via Lava di Rosa, via Cannavale, via Cava Bianca, Sottoportico Madonna delle Grazie, Traversa di via Vincenzo Iacono, Terza Traversa di via Aniello Manco, Traversa di via Casagnese.

Una integrazione che comunque va nuovamente trasmessa alla Prefettura, alla Soprintendenza, alla Società Napoletana di Storia Patria ed all’Istat per i rispettivi adempimenti.

Servirà questa iniziativa a correggere gli errori nella numerazione che stanno già facendo impazzire molti cittadini? Solo il tempo potrà dirlo, ma certamente questo progetto dell’Amministrazione baranese si sta rivelando una matassa piuttosto ingarbugliata…