Barano, dal 1 febbraio attive le strisce blu

Dopo tante incertezze, interrogativi e anche interrogazioni della minoranza, finalmente arriva la comunicazione ufficiale: dal 1 febbraio sul territorio comunale di Barano saranno attivate le “strisce blu”. Nell’avviso alla cittadinanza si informa che «è possibile effettuare abbonamenti trimestrali (al costo di euro 45,00) o quadrimestrali (euro 60,00), i quali sono riservati a coloro che risiedono o lavorano nel territorio del Comune di Barano d’Ischia».

Gli importi potranno essere versati solo mediante bollettino postale o bonifico bancario, in quanto non è consentito il pagamento in ufficio

L’Ufficio preposto al rilascio degli abbonamenti è ubicato presso i locali comunali siti alla via Vittorio Emanuele (piano terra scuole medie), con i seguenti orari di apertura dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 13:00; venerdì dalle 9:00 alle 13:00; giorni festivi chiuso. Attenzione, però, l’ufficio sarà attivo solo a partire dal 23 gennaio.

L’avviso precisa anche che «l’abbonamento è valido dal momento in cui viene rilasciato e NON dal momento del pagamento».