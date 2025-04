Barano, da Manfredi 187mila euro per la scogliera dei Maronti

Il Comune di Barano ha dovuto “comprimere” i costi dell’ulteriore progetto per la scogliera dei Maronti, per adeguare i costi al finanziamento ricevuto. Lo scorso anno l’Ente aveva partecipato all’avviso pubblico della Città Metropolitana di Napoli per il trasferimento di risorse in conto capitale ai Comuni costieri per interventi di messa in sicurezza delle coste.

A dicembre 2024 la Giunta aveva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per i lavori di “Rifioritura di un tratto dell’esistente scogliera sommersa della baia dei Maronti – Intervento manutentivo dell’opera di difesa costiera danneggiata dalle mareggiate”. Il PFTE redatto dall’arch. Mattia Di Costanzo, responsabile del VII Settore, riportava un importo complessivo pari a 590.016,02 euro, di cui 454 960,80 per i lavori.

Era stato anche nominata rup l’allora responsabile del V Settore arch. Agnese Cianciarelli.

Ebbene, il Comune di Barano è stato ammesso a beneficiare del finanziamento, ma per l’importo complessivo definitivo di 187.281,13 euro.

Sta di fatto che l’attuale responsabile del V Settore – Tecnico dott.ssa Simona Califano attesta «che le risorse finanziarie assegnate consentono la copertura totale dell’intervento». Solo dopo una drastica rimodulazione del quadro economico, però, che porta l’importo complessivo alla somma finanziata e quello dei lavori a 120.564,61 euro.

La Califano ha dato atto dell’ammissione al trasferimento di risorse e approvato il nuovo quadro economico. In virtù dell’avvicendamento alla guida del V Settore, inoltre, sostituirà la Cianciarelli nel ruolo di rup.