Barano, così si sta ripristinando la scogliera dei Maronti

Ugo De Rosa | I lavori in corso di ripristino e rifioritura della scogliera sommersa nella Baia dei Maronti sono finalizzati alla definitiva risoluzione del fenomeno di erosione di quel tratto di costa che intacca il costone soprastante, a rischio frana.

Il progetto, del costo di quasi 2 milioni di euro, è finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli per la esecuzione di interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera danneggiate dalle mareggiate, in particolare quella del 22 novembre del 2022.

Un progetto che rappresenta uno dei fiori all’occhiello dell’Amministrazione comunale di Barano.

I lavori sono stati appaltati alla “Meridiana Costruzioni Generali” di Napoli.

Per meglio comprendere l’importanza dell’intervento, basta leggere alcuni passaggi della relazione allegata al progetto. Partendo dallo stato dei luoghi: «La spiaggia dei Maronti rappresenta il polo turistico di maggiore importanza dei comuni di Barano d’Ischia e Serrara Fontana. Nel corso degli anni le reiterate mareggiate ed il continuo processo di erosione hanno di fatto compromesso la funzionalità dell’esistente scogliera sommersa rendendola inidonea allo scopo cui era destinata.

Come spesso rappresentato, sussiste una situazione di criticità nella località “Spiaggia dei Maronti”, che allo stato, comporta un serio pericolo per l’intera baia dei Maronti (costoni, strade, abitazioni, strutture alberghiere, ristoranti ed attività termali). In particolare, l’area più compromessa è quella ad ovest in quanto risulta più esposta alle violentissime mareggiate di libeccio. Infatti, negli ultimi anni, l’erosione della spiaggia a causa delle ricorrenti e ripetute e recenti mareggiate che si stanno susseguendo, non ultima la mareggiata del 22.11.2022, sta provocando scalzamento della pendice del costone ricadente nel Comune di Barano d’Ischia. Le aree interessate sono classificate a Rischio Frana e Idraulico come desunto dalla cartografia dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. Le aree interessate appartengono al demanio pubblico. Le attuali condizioni rendono, quindi, necessario ed indifferibile un intervento urgente finalizzato al ripristino-rifioritura di una porzione dell’esistente scogliera non più in grado di contrastare le sempre più violente mareggiate.

Considerato – che la mancanza di un elemento frenante l’andamento ondoso provoca un continuo scalzamento al piede, peggiorando quotidianamente il pericolo per l’area interessata; – che da oltre un decennio è stata realizzata una scogliera a protezione delle pendici esposte ai fenomeni erosivi, che, però, come da foto allegate, ha subito i movimenti delle correnti galvaniche, deteriorandoli e muovendole sotto il fondale; – che è indispensabile ripristinare la funzionalità della scogliera».

Quanto agli interventi in realizzazione, «Le opere di progetto, necessarie per porre rimedio al presente stato di pericolo, consistono nel ripristino-rifioritura dell’esistente scogliera sommersa da eseguire attraverso la posa in opera di massi naturali di tipo calcareo di 3za (peso da 3 a 7 tonnellate). La scogliera avrà una pendenza del tipo 1/1.5 sul lato terra e pendenza del tipo 1/2 sul lato mare. La quota della scogliera sommersa sarà ripristinata con una quota al di sotto del livello del mare pari a 2.50 m. L’intervento di progetto riguarderà la porzione ovest dell’esistente scogliera sommersa (Lato S. Angelo) per uno sviluppo lineare di circa 700 m. In particolare, il ripristino-rifioritura di progetto dell’esistente scogliera, da eseguire attraverso l’utilizzo dei medesimi materiali originari (massi naturali di tipo calcareo), non è altro che la riparazione e sostituzione (rinnovo) di parti usurate o deteriorate al fine di ottenere il ripristino dello stato originario (come se fosse di nuova costruzione) nel rispetto del progetto (opera) originaria».

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Un intervento rilevante, come si evince anche dal costo.

Per realizzarlo, il Comune ha dovuto provvedere anche ad una serie di adempimenti necessari in questi casi, come la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione impatto ambientale) con eventuale integrazione VINCA (Valutazione incidenza ambientale), al fine dell’ottenimento dei pareri utili alla realizzazione delle opere.

Già ad aprile scorso il responsabile del Settore V Tecnico arch. Agnese Cianciarelli aveva proceduto all’affidamento diretto del servizio attraverso la piattaforma telematica Tuttogare sull’importo base di 12.000 euro oltre oneri previdenziali ed Iva. Anche questa una spesa rientrante nel finanziamento della Città Metropolitana di Napoli.

Il servizio era stato affidato alla società “Abysslab” di Ischia per l’importo di 11.500 euro netti.

Dopo la produzione degli atti necessari alla procedura, la società ischitana ha trasmesso la relativa fattura che il rup Cianciarelli ha ora liquidato.