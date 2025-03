Barano, corsa per affidare i lavori all’auditorium

Il Comune di Barano si è finalmente attivato per affidare i lavori di adeguamento dell’auditorium dell’Istituto Comprensivo “Anna Baldino”. Una iniziativa che aveva preso il via nel 2021, quando la Giunta aveva deliberato di aderire all’avviso pubblico delta Città Metropolitana di Napoli per il finanziamento di progetti di adeguamento e di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà destinati a musei, sale teatrali ed auditorium.

Il costo totale del progetto, poi ammesso a finanziamento, ammonta a 25.000 euro, di cui 18.594 per i lavori. Un costo che eccede il contributo concesso, pari a 20.000 euro, e dunque il Comune cofinanzierà l’intervento con 5.000 euro.

Ebbene, come evidenzia ora il rup, il responsabile del Settore IV – Tributario – Legale – Sociale dott. Luigi Mattera, il termine ultimo per la conclusione dei lavori è stabilito al 20 aprile 2025 e «pertanto si ha urgenza di procedere all’affidamento».

Mattera ha così avviato la trattativa diretta sul Mepa con la ditta “D.P.G. in action di Guido Di Paola” con sede a Ischia, ponendo come importo base appunto 18.594,41 euro oltre Iva. Un affidamento da formalizzare in fretta, pena la perdita del finanziamento.