Barano, conclusa la pulizia delle reti paramassi ai Maronti

A Barano sono stati conclusi i lavori di pulizia delle reti paramassi preesistenti presso la spiaggia dei Maronti. Un intervento di somma urgenza ed estrema urgenza autorizzato e finanziato con l’ordinanza n. 9/2023 del commissario delegato all’emergenza frana Giovanni Legnini. Una delle opere finalizzate alla messa in sicurezza della costa della rinomata baia.

Dopo la prima approvazione, a seguito di istanza del Comune, era stato inserito un ulteriore intervento in continuità per la “Pulizia rete paramassi preesistente con opere di manutenzione straordinaria ed eventuale consolidamento” per un importo di 300.000 euro.

A febbraio 2024 la Giunta aveva approvato il D.I.P. aggiornato a seguito del nuovo contributo concesso da Legnini, il cui importo complessivo ammonta a 1.100.000 euro, di cui 754.786 stimati per i lavori. Si era resa necessaria anche una integrazione della relazione e delle indagini geologiche.

A luglio dello stesso anno era stato approvato il progetto esecutivo redatto dall’ing. Mario Boccanfuso.

I lavori erano stati aggiudicati in via definitiva ed efficace il 4 marzo scorso all’impresa “Doldo Carlo” di Sorrento per l’importo di 720.184,53 euro oltre Iva. Il 10 dello stesso mese si era provveduto alla consegna delle aree in via d’urgenza, prima della sottoscrizione dell’appalto. A maggio e giugno erano stati liquidati i due SAL, nonché la quota per l’incentivo al rup, al personale incaricato per lo svolgimento delle funzioni tecniche e ai collaboratori fino alla fase di affidamento.

A fine agosto la responsabile del Settore V – Tecnico arch. Agnese Cianciarelli ha approvato lo stato finale regolare esecuzione e liquidato i saldi dei professionisti e della ditta. Sta di fatto che il direttore dei lavori ing. Mario Boccanfuso ha fatto presente l’erronea applicazione dell’aliquota Iva sulla fattura emessa, ritrasmettendo quella corretta. La Cianciarelli ha quindi provveduto alla rettifica e integrazione su proposta del rup arch. Mattia Di Costanzo. Sono stati approvati lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e la regolare esecuzione con i relativi verbali. Il quadro tecnico economico a consuntivo – assestamento finale riporta econome totali sull’appalto pari a 117.183,91 euro.

Con la medesima determina vengono liquidate le ultime fatture all’impresa, all’ing. Mario Boccanfuso, al collaudatore statico ing. Arnaldo Surolli, nonché gli incentivi al personale comunale impegnato per la fase di esecuzione, sulla base di un fondo incentivante complessivo di poco più di 15mila euro.