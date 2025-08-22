Barano, commissione di gara per la scogliera ai Maronti

Procede l’iter per la realizzazione di uno degli interventi di difesa della costa ai Maronti. Si tratta della rifioritura del tratto centrale della scogliera sommersa della baia, finalizzata a ripristinare l’efficacia dell’opera danneggiata dalle recenti mareggiate.

Il Comune di Barano ha beneficiato del trasferimento di risorse da parte della Città Metropolitana di Napoli, rivolto appunto ai comuni costieri colpiti dagli eventi meteorologici estremi del 2023.Le risorse assegnate ammontano a 284.809 euro e il progetto rimodulato prevede come costo totale dei lavori 195.438 euro.

L’arch. Agnese Cianciarelli, responsabile del Settore V Tecnico e rup, ha già indetto la gara d’appalto mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo a base di 193.358,34 euro, da espletarsi sulla piattaforma telematica “TuttoGare”.

Ora ha dovuto provvedere alla nomina della commissione e si è reso necessario “prendere in prestito” due funzionari da altri Comuni, per l’esattezza l’arch. Domenico De Siano da Serrara Fonana e l’arch. Consiglia Baldino da Ischia, dove ricopre il ruolo di responsabile dei Lavori Pubblici.

La commissione di gara è dunque così composta: presidente esterno l’arch. Consiglia Baldino; componente interno l’arch. Simona Califano, funzionario dell’Utc baranese; componente esterno l’arch. Domenico De Siano; segretario verbalizzante, il geom. Mattia Florio, dipendente del Comune di Barano.

Ai membri esterni verrà riconosciuto il compenso di 400 euro a seduta per un massimo di tre e dunque per una spesa massima di 1.200 euro, che trova copertura con le risorse che finanziano l’intervento.