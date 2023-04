Barano, chiuso un tratto di via Monte Cotto

Il muro a secco che sorregge la stradina pedonale via Monte Cotto a Barano è improvvisamente franato, creando una situazione di pericolo che ha reso necessaria la chiusura parziale della stessa. Nell’ordinanza adottata dal sindaco Dionigi Gaudioso si fa riferimento alla relazione redatta dal tecnico comunale dopo un sopralluogo in zona. Evidenziando: «A confine con la proprietà Di Scala, la stradina pubblica in oggetto si presenta rispetto al piano di campagna sottostante, sopraelevata di circa mt. 2.50; a contenimento della stradina, il muro a secco che sorregge la stessa, risulta franato nel fondo sottostante per una lunghezza di circa mt. 6.50 ed altezza di circa mt. 2.50. Inoltre si nota una lesione del piano di campagna per ulteriori circa ml. 3.10».

Indicando l’intervento di ripristino da eseguire e con quali modalità: «Alla luce di quanto evidenziato, occorre predisporre un intervento ripristino del muretto di contenimento con la stessa pietra locale, senza eseguire la stilatura delle fughe». Ma nel frattempo occorre garantire la sicurezza: «Infine in via precauzionale – scrive il tecnico – occorrerebbe predisporre apposito provvedimento di chiusura della stradina pedonale, in quanto anche se non molto frequentata, potrebbe determinare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità».

Nell’ordinanza sindacale dunque si sottolinea che «la situazione testé descritta è fonte di potenziale pericolo per quanti potrebbero trovarsi a percorrere la suddetta via pubblica; rilevato inoltre che, allo stato, non è possibile escludere ulteriori smottamenti del predetto muro e relativo terrapieno, con caduta di altro materiale».

Necessarie dunque misure urgenti di prevenzione e di qui l’ordinanza che dispone: «Interdire al transito pedonale ed ai mezzi meccanici il tratto della via Monte Cotto interessato dall’evento fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della predetta stradina».