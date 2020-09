Barano: c’è il segnale “Sorgente Olmitello”, ma la fonte è chiusa da 5 anni!

Luigi Balestriere | Segnali stradali in stato confusionale. Accade all’incrocio di Testaccio per la spiaggia dei Maronti: c’è l’indicazione per la “Sorgente Olmitello”, ma la fonte è chiusa da cinque anni. Proprio nelle scorse settimane lo stesso Comune di Barano ha provveduto a transennare nuovamente l’area a cento metri dalla spiaggia con tanto di avvisi e nastro segnaletico.

Una segnaletica fuorviante per chi imbocca la direzione giusta per poi ritrovarsi a poche centinaia di metri davanti ad un accesso interdetto per il rischio crollo delle pareti di tufo del canyon, dove perse la vita Giuseppe Iallonardo nel febbraio del 2015, travolto da un grosso masso nel letto del torrente.

Gli incaricati del Comune hanno provveduto a chiudere anche l’acqua della sorgente e dove, secondo i bene informati, sembra fosse punto d’incontro di frequentazioni ambigue.

Basta rimuovere o coprire quel segnale per evitare di fornire informazioni turistiche inesatte per una meta divenuta da alcuni anni irraggiungibile.