Barano, c’è anche l’incarico tecnico ex art. 110. Selezione per una unità EQ da assumere per 10 mesi

Assunzioni a go-go al Comune di Barano. Oltre ai contratti a tempo indeterminato, Dionigi Gaudioso ha previsto anche la copertura di un posto per l’Area delle Elevate Qualificazioni con competenze tecniche a tempo pieno e determinato per dieci mesi ex articolo 110 comma 1 del Tuel. La responsabile del Settore II dott.ssa Iolanda Chiara Buono ha indetto la relativa procedura di selezione, dando atto che in questo caso «non si dà luogo a mobilità volontaria né obbligatoria in quanto per assunzioni a tempo determinato inferiore a 12 mesi nessuna delle due disposizioni trova applicazione».

Ha quindi pubblicato l’avviso, rendendo noto che l’Ente «intende procedere ad una raccolta di candidature per l’eventuale assunzione». Il titolo di studio richiesto è laurea specialistica o magistrale ovvero diploma di laurea in ingegneria civile, ingegneria edile, architettura e ingegneria edile-architettura. Nonché «particolare e comprovata esperienza professionale, acquisita nelle materie di riferimento». La domanda di ammissione deve essere inviata tramite il portale inPa entro il termine perentorio delle ore 23.59 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul medesimo portale.

L’idoneità dei candidati sarà verificata sulla base dei curricula professionali e degli esiti di una prova orale mirata ad accertare il possesso delle competenze tecniche richieste e della preparazione professionale necessaria. La commissione selezionerà una rosa di massimo tre candidati da proporre al sindaco per il colloquio, volto «a valutare il possesso dei requisiti attitudinali e della motivazione professionale, delle capacità personali, di programmazione, controllo e monitoraggio delle attività, di organizzazione, gestione e coordinamento delle risorse, di orientamento alla qualità dei risultati».

Dunque l’avviso precisa che «la valutazione operata ad esito della selezione è esclusivamente finalizzata ad individuare i candidati idonei a ricoprire l’incarico e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito. Il sindaco, sulla base delle risultanze della verifica dell’idoneità effettuata dalla commissione di cui sopra e del colloquio individuale, individua mediante proprio decreto il soggetto con il quale stipulare il contratto individuale a tempo determinato». La decisione finale spetterà a Dionigi, come è prassi per questo tipo di incarichi.