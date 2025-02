Barano, caos parcheggi alla Starza: chi paga l’abbonamento non trova posto

Antonello De Rosa | Pagare un abbonamento per la sosta e poi non trovare posto. È questa la realtà con cui si stanno scontrando i residenti della Starza, costretti ogni giorno a fare i conti con un parcheggio sempre più affollato e senza regole.

A denunciare la situazione sono gli stessi cittadini, stanchi di dover cercare per ore un posto che in teoria spetterebbe loro di diritto. “Abbiamo versato la quota per l’abbonamento – raccontano – ma quando torniamo a casa, il parcheggio è completamente occupato. La sera diventa impossibile trovare un posto.”

Secondo i residenti, a peggiorare la situazione sarebbe la mancanza di controlli, che ha di fatto reso l’area accessibile a chiunque, senza alcuna regolamentazione. “Il problema è che nessuno verifica chi parcheggia. Così capita che il parcheggio venga usato anche da chi non ha diritto a sostare lì, togliendo spazio a chi invece ha pagato.”

A complicare ulteriormente il quadro c’è anche il miglioramento della viabilità in via Vincenzo Di Meglio, in particolare a partire dal tabaccaio della Molara e salendo, dove per anni le auto parcheggiate lungo la carreggiata riducevano drasticamente lo spazio per il passaggio delle vetture. Da diverso tempo, il fenomeno si è ridotto,(fortunatamente ndr) ma questo ha portato molti automobilisti a cercare posto altrove, riempiendo le aree di sosta con strisce blu e aggravando il problema alla Starza.

La carenza cronica di parcheggi non riguarda solo la Starza, ma è un problema diffuso su tutto il territorio di Barano e dell’intera isola. Con oltre 60.000 autovetture immatricolate su una popolazione equivalente, secondo dati recenti, l’isola presenta un rapporto veicoli/abitanti estremamente elevato. Circa un auto ad abitante, compresi adolescenti e neonati. Questo contribuisce a rendere il traffico sempre più insostenibile, specialmente durante la stagione turistico, periodo in cui aggirare il blocco degli sbarchi è fin troppo semplice.

Come affrontare il problema? Il potenziamento del trasporto pubblico è una carta, rendendolo più efficiente e capillare, e promuovere forme di mobilità sostenibile, come percorsi pedonali sicuri e piste ciclabili. Solo attraverso una pianificazione integrata della mobilità sarà possibile ridurre la dipendenza dai veicoli privati e migliorare la qualità della vita sull’isola. Ci riusciremo?