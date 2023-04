Barano. Biagio Lubrano: “è la vittoria dei ragazzi. abbiamo raggiunto 40 punti, davvero un piccolo miracolo”

Tra gli artefici della salvezza del Barano, l’allenatore Biagio Lubrano Lavadera che, oltre a ricordare mister Rispoli e a celebrare il lavoro svolto sotto la sua

gestione dai ragazzi, si è anche tolto un sassolino dalla scarpa: “Mister Rispoli lo conoscevo benissimo, la notizia mi ha colpito. Ci siamo sentiti una settimana fa, era una persona stupenda, mi dispiace molto, trequarti di vittoria la dedichiamo a mister Rispoli e un quarto a questi ragazzi che hanno fatto l’impossibile

Sfida impossibile all’inizio?

Non era tanto il punteggio in classifica, perché poi abbiamo visto che siamo riusciti a venirne fuori conquistando 40 punti. Il problema era la squadra, si sentiva mortificata, non ci credeva più e ci è voluto un po’ per trovare la via. Nessuno ci ha regalato niente e di questo sono contento, perché sono il primo a volere la lealtà sportiva. Il risultato nel calcio è sempre scritto. Chi avrebbe pensato che avremmo ribaltato il 2-1 in dieci-quindici minuti, eppure è successo. Abbiamo vinto contro la prima, la seconda, contro il Frattamaggiore, gli scontri diretti, con il Terzigno che qui non ha tirato in porta e poi ha vinto sei partite.

Come ha fatto?

Non è possibile che devo salvarmi con 40 punti. Il regolamento dei playout è un fallimento e deve essere diverso da quello dei playoff. Come possiamo distanziare una squadra di 11 punti se sono squadre che in tutta la stagione ottengono 25 punti. Abbiamo rischiato di andare ai playout con il San Sebastiano che dista 10 punti e lo abbiamo battuto in casa e fuori. Il regolamento va rivisto, oltretutto è stato cambiato in corsa: prima ne retrocedevano due e poi una. Al Quartograd lo hanno ucciso, quando ha capito di non poter rientrare a Positano è andato a giocare in 9 poi durante la partita tre si sono buttati a terra ed è finita la partita.

Amarezza di Procida?

Come risultato ci sta, abbiamo sbagliato la partita e abbiamo perso meritatamente. Nulla da dire sulla prestazione del Procida. Sapete bene cosa è successo e nessuno ha fatto niente. Un sassolino voglio togliermelo: loro hanno chiuso il campionato a 40 punti, gli stessi del Barano. Sul campo, però, noi abbiamo conquistato 43 punti. Il Procida ha migliorato lo scorso campionato, non bisogna dimenticare che loro l’anno scorso sono stati retrocessi e poi ripescati. Non vedo questo grande campionato, lo hanno fatto uguale a noi, anzi con tre punti in meno”.