Barano. Avviso pubblico per la ricerca di un’area da destinare a centro raccolta RSU

Si rende noto che il Comune di Barano d’Ischia ha pubblicato un Avviso per la ricerca, mediante procedura aperta, di un’area da destinare a Centro di raccolta dei rifiuti solidi urbani, da locare per un periodo di sei anni, rinnovabile per ulteriori sei anni.

Le offerte dovranno prevenire al protocollo dell’Ente entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 11 settembre 2020.

L’apertura delle buste avverrà il giorno 15 settembre 2020 alle ore 11.00.

Per le caratteristiche dell’area, la documentazione da presentare, le modalità e per tutti gli altri dettagli si rimanda all’Avviso.

L’Avviso integrale ed i relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Barano d’Ischia, raggiungibile all’indirizzo www.comunebarano.it

Comunicato Stampa