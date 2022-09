Barano, auto “sequestrata” nel parcheggio di Piedimonte

Il leader dell’opposizione baranese Maria Grazia Di Scala, dopo i vari interventi sull’inerzia dell’Amministrazione comunale nella vicenda del parcheggio di Piedimonte, stavolta interviene segnalando la disavventura occorsa ad una signora che “malauguratamente” nello scorso weekend aveva deciso di parcheggiare la propria auto in quell’area.

Un racconto dal sapore ironico, ovviamente, per ribadire ancora una volta le lacune nella gestione dell’area di sosta: «Una volta tanto che qualcuno decide di usare il parcheggio di Piedimonte, succede che ci resta chiuso dentro. Quella sbarra è talmente disabituata ad essere sollevata, che deve essersi offesa e nel fine settimana scorso ha deciso di restare chiusa! La macchina è rimasta sequestrata nel parcheggio e l’addetto ad aprire il meccanismo non era immediatamente reperibile al telefono. Un’avventura nel weekend per la malcapitata signora, che la prossima volta sicuramente ci penserà due volte…».