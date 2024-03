Barano, attribuite le progressioni economiche per il 2023. “Promozioni” per quattro dipendenti

Si è conclusa a Barano la procedura indetta dal Comune per l’attribuzione di “promozioni” economiche ai dipendenti per “progressioni economiche all’interno delle aree – differenziali stipendiali” relative all’anno 2023. L’intero iter è stato curato dal segretario comunale dott.ssa Maria Grazia Loffredo in sostituzione del responsabile del Settore II Servizi Demografici e rup dott.ssa Iolanda Chiara Buono, che aveva dichiarato la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi. Che come si evince dall’esito della procedura era concreto.

La procedura è stata espletata per dare corso a quanto previsto dal contratto collettivo decentrato integrativo parte economica del personale non dirigente, sottoscritto dalla Delegazione Trattante e dopo la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2023. Per le progressioni economiche all’interno delle aree – Differenziali stipendiali è stato previsto «di destinare dalle risorse di parte stabile l’importo di euro 5.450, in linea con le risorse finanziarie disponibili, al numero di differenziali stipendiali da assegnare per ogni Area», pari a due differenziali nell’area Funzionari e a tre differenziali nell’Area Istruttori.

Sta di fatto che dopo la pubblicazione del bando all’Albo Pretorio comunale, entro il termine del 31 gennaio sono pervenute solo due istanze per l’Area degli Istruttori (ex categoria C) e altrettante per l’Area dei funzionari e delle Elevate Qualificazioni (ex categoria D). Le progressioni attribuite sono state dunque solo quattro, in luogo delle cinque previste.

La dott.ssa Loffredo ha proceduto all’esame delle domande pervenute attribuendo ad ogni candidato il relativo punteggio per i criteri di valutazione, dando atto che «in difetto di un programma di formazione è stato riconosciuto a tutti i dipendenti il punteggio massimo attribuibile per la formazione». All’esito della valutazione, ha proceduto ad approvare e pubblicare le due graduatorie finali di merito.

Una volta pubblicate all’albo pretorio comunale le graduatorie e non essendo pervenuti ricorsi, sempre la dott.ssa Loffredo con successivo atto ha quindi provveduto alla attribuzione e liquidazione del primo differenziale stipendiale per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023. Nello specifico, 1.632,02 euro per i due funzionari e rispettivamente 764,79 e 765,05 euro per i due istruttori.