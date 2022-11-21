Barano, asta pubblica per la vendita di un mezzo di proprietà comunale

Il Comune di Barano d’Ischia, in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 15.11.2022, e della Determinazione del Responsabile del Settore III, recante R.G. n. 406 del 18.11.2022, indice asta pubblica per la vendita del mezzo di proprietà comunale modello “Iveco Magirus A410T” targato FZ718NF.
La vendita viene effettuata secondo il criterio delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell’avviso. Il bene oggetto di vendita sarà aggiudicato all’offerente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell’avviso d’asta. Il prezzo base è fissato in € 8.000,00.
Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 6 dicembre 2022.
L’avviso completo ed i relativi allegati sono consultabili sul sito internet www.comunebarano.it – Sezione “Albo pretorio”.
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