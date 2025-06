Barano: ancora degrado sul sentiero del femminicidio. Scia bianca e sacchi nascosti tra i rovi: l’ennesimo sfregio

Antonello De Rosa | Via Terone Vatoliere non è una strada qualsiasi: affiancata dai percorsi del CAI, tristemente nota per il femminicidio di Marta Mariia Ohryzko, ritrovata senza vita in un dirupo qui poco più di un anno fa, ora torna purtroppo sotto i riflettori. Non per un fatto di cronaca nera, ma per un “delitto” silenzioso – questa volta contro l’ecosistema.

Una scia bianca, inequivocabile, segna il centro di questo sentiero, isolato ma molto frequentato: i preziosi basoli che uniscono il Vatoliere alla strada che porta verso lo Schiappone sono vergati da un segno netto, che prosegue a linee parallele, a tratti a zig zag. Finisce all’improvviso sotto il tetto di querce proprio lì dove si apre un ampia distesa di rovi, segno di abbandono decennale. Ma nonostante il groviglio di vegetazione spontanea e rustine, il caotico ammasso di malerba non riesce a celare dei sacchi neri dell’immondizia che spuntano tra rovi e cespugli. Il gesto è inequivocabile: qualcuno, nella notte, ha trascinato rifiuti voluminosi lungo la strada, ignorando la bellezza e l’importanza ambientale del luogo, popolato da escursionisti e da una fauna variegatissima.

Non c’è stato nemmeno lo sforzo di cancellare la traccia: si direbbe che l’autore di questo gesto, un vero e proprio “ pollicino del male”, non abbia avuto la minima voglia di nascondere la sua impronta. Ha lasciato dietro di sé una scia biancastra e permanente, come una firma involontaria ma inequivocabile: un gesto grossolano, che tradisce non solo l’inciviltà ma anche l’arroganza di chi non teme conseguenze. La scia lunga e bianca è diventata in pochi giorni l’elemento più evidente di un delitto ai danni dell’ambiente, suscitando indignazione tra i residenti e gli escursionisti.

Oggi quei sacchi giacciono lì, in un terreno abbandonato, a marcire tra la vegetazione. Dentro, chissà che cosa: rifiuti domestici, forse pericolosi. L’odore e il degrado non tarderanno ad arrivare, contaminando l’aria e il suolo.

La domanda che tutti si pongono è semplice ma urgente: siamo di fronte a un fenomeno isolato o l’inizio di una triste abitudine? E, soprattutto, quali misure concrete possono essere messe in campo per evitare che via Terone Vatoliere – già teatro di una tragedia – diventi anche il simbolo dell’abbandono e del disprezzo per la natura?

La comunità reclama una risposta immediata: bonifica dell’area, ispezioni notturne da parte della polizia municipale e, perché no, un sistema di telecamere dissuasive sui punti più accessibili. Non si tratta solo di pulire, ma di difendere il territorio da occhi e cuori distratti.