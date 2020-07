Barano. Anche Dionigi accetta l’aiuto di De Magistris per la cura del verde

Anche il Comune di Barano ha deciso di approfittare della opportunità offerta dalla Città Metropolitana di Napoli di collaborazione nella gestione delle aree verdi pubbliche.

Impiegando squadre itineranti disponibili in questo periodo di pandemia in quanto non impegnate negli istituti scolastici. In particolare, verrà messo a disposizione del Comune personale della cooperativa “La Primavera III” che sarà impegnato ad «incrementare le attività di sfalcio e taglio d’erba necessarie al mantenimento e decoro dei luoghi urbani e segnatamente dei luoghi di interesse turistico culturale, volano essenziale dello sviluppo economico».

Una collaborazione istituzionale appunto finalizzata alla manutenzione del verde e al «mantenimento del decoro urbano finalizzate al miglioramento delle condizioni di vivibilità e sicurezza nel periodo emergenziale».

La Giunta presieduta da Dionigi Gaudioso ha approvato la bozza di accordo trasmessa dalla Città Metropolitana che dovrà poi essere sottoscritto. Il responsabile dell’Utc dovrà poi curare gli ulteriori adempimenti, come la individuazione delle aree oggetto degli interventi.