Barano, all’asilo spuntano i genitori “in punizione”: niente spettacolo per loro

Che la scuola di Barano avesse dei problemi lo sapevamo. Che il Circolo Didattico fosse occupato da una sorta di cupola di insegnanti poco avvezze alla buona gestione lo sappiamo bene e lo abbiamo combattuto e sconfitto quando avevamo un ruolo. Da settembre, dopo che la Consalvo ha lasciato il CD, il buio è tornato.

Questa volta a pagarne le conseguenze sono i genitori. Il collegio dei docenti ha deciso una forma, assurda (ma non meravigliano) di rispetto e di lutto. Secondo queste menti, infatti, la forma di rispetto migliore per le vittime dell’alluvione è quella di organizzare lo spettacolo di fine anno, ma di tenere “in punizione” i genitori degli alunni – si legge in una nota dei genitori stessi – escludendoli dall’evento. La motivazione? Non si capisce se non si considera il consiglio dei docenti stesso. L’appello è alla preside Lucia Monti che, speriamo, voglia farsi sentire con i suoi docenti e cambiare questa, assurda, incomprensibile e offensiva decisione.