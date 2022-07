Barano. Alessandro Vacca: “mi farò garante della collaborazione tra maggioranza e minoranza”

In un breve intervento, molto amareggiato, Alessandro Vacca ha commentato l’uscita inutile e fuori luogo della minoranza che non ha aggiunto nulla al dibattito. «Sono rammaricato – ha detto Vacca – per l’atteggiamento di chi ha lasciato quest’aula e questo consesso. Tuttavia, farò tutto il possibile per onorare al meglio la carica che mi è stata conferita e ritengo e mi auguro che questo possa essere il luogo del confronto, il luogo dove le proposte possano trovare compimento. Siamo stati tutti eletti dal popolo e dobbiamo dare disposte concrete al popolo.

Mi auguro anche questo, nonostante l’atteggiamento dimostrato stasera. Per quanto mi riguarda, mi farò garante della collaborazione tra maggioranza e minoranza, perché io credo che il paese abbia bisogno di collaborazione e non abbiamo bisogno di polemiche e di prese di posizioni inutili. Per cui io mi farò garante di questa collaborazione con la speranza che maggioranza ed opposizione possano lavorare insieme – conclude – nell’interesse supremo del Comune di Barano