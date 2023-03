Promozione. Barano, Agerola amaro. Momento no per gli uomini di Biagio Lubrano

Il Barano non riesce a dare continuità ai quattro risultati utili conseguiti. Al Campo Sportivo Comunale di Agerola è la formazione locale ad avere la meglio con un netto 3-0. Un risultato che non permette ai ragazzi guidati da Biagio Lubrano Lavadera di guadagnare terreno nella corsa salvezza. Nonostante il risultato possa far pensare ad una gara a senso unico, nella prima frazione di gioco sono gli isolani a non sfruttare diverse azioni interessanti.

L’Agerola praticamente non si rende pericoloso fino alle battute conclusive del primo tempo. A un minuto dal quarantacinquesimo l’arbitro prima concede vantaggio al Barano, poi assegna il calcio di punizione ai locali e ammonisce Annunziata diffidato. Sul ribaltamento di fronte i padroni di casa ne approfittano e trovano la via del gol con Aldo Marino. Nella ripresa i bianconeri provano a riequilibrare il match, ma è ancora una volta una dubbia decisione arbitrale a sfavorire la truppa di Lubrano Lavadera.

L’arbitro, infatti, considera involontario un salvataggio a portiere battuto con la palla che carambola sul viso e poi sulla mano del difendente agerolese. Con il Barano sbilanciato alla ricerca del pareggio, la formazione di Ricciardi chiude i giochi con la doppietta siglata da Giuseppe Marino. Un ko che non scalfisce il Barano, proiettato già al prossimo impegno contro il Terzigno.

Agerola-Barano 3-0

Agerola: Fusco, Di Gregorio, Porzio, Vissicchio (Somma), Liguori, D’Amora, Di Landro, Di Capua (Imperato), Marino A. (De Simone), Marino G. (Esposito), Carolei (Iovieno). A disposizione: Mandara, Fusco, Ciz, Somma, Izzo. Allenatore: Luciano Ricciardi

Barano: Trani V, Lubrano Lavadera, De Luise, Saurino (Silvielli), Annunziata, De Simone, Di Sapia, Conte (Galaoui), Sorbo (De Luca), Cantelli, Di Meglio (Fiorentino). A disposizione: Di Maio, D’Antonio, Ruffo, Formisano, Manco. Allenatore: Biagio Lubrano Lavadera

Arbitro: Antonella Forni di Benevento

Assistente 1: Luca Galbiati di Ercolano; Luigi Civale di Avellino

Ammoniti: Annunziata (B), Fiorentino (B), Porzio (A)

Marcatori: Marino A., Marino G., Marino G.