Barano, affidato il secondo servizio di diserbo estivo

Il Comune di Barano ha affidato il secondo servizio di diserbo estivo. Compiti che dovrebbero essere svolti dalla “Barano Multiservizi”, rientrando nel capitolato d’appalto dei servizi affidati nel 2020. Ma la partecipata non ha sufficienti risorse finanziarie.

E così dopo un primo affidamento, la Giunta ha deciso di potenziare ulteriormente il servizio per la stagione estiva in corso, «data l’esigenza di garantire un maggior numero di interventi nelle zone di accesso alle spiagge particolarmente affollate».

Poiché anche in questo caso la “Barano Multiservizi” ha “risposto picche” al rup arch. Agnese Cianciarelli, è stata indetta trattativa diretta sul Mepa per l’ulteriore affidamento esterno del servizio di diserbo delle strade, della pavimentazione stradale e dei muri di proprietà pubblica, del verde pubblico e della sentieristica del territorio comunale per la stagione turistica in corso. Fissando l’importo a base d’asta in 27.132,69 euro oltre Iva.

Espletata la trattativa, l’esecuzione è stata affidata alla “MNG Multiservizi” di Forio per la stessa cifra posta a base d’asta. La spesa complessiva si conferma dunque pari a 33.101,88 euro.