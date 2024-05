Barano, affidati i lavori alla passeggiata dei Maronti

Il Comune di Barano si appresta ad eseguire gli interventi alla passerella pedonale in legno sulla spiaggia dei Maronti, interdetta con ordinanza sindacale dallo scorso 17 gennaio a seguito dei cedimenti rilevati. In vista dell’estate, l’Ente ha accelerato i tempi e ora ha appaltato i lavori. L’interdizione della passeggiata si era resa inevitabile per evidenti motivi di sicurezza, anche in previsione di eventuali ulteriori cedimenti. Ma con l’approssimarsi della stagione balneare, è necessario ripristinare la funzionalità della struttura per riaprirla alla pubblica fruizione.

L’Amministrazione guidata da Dionigi Gaudioso, per finanziare il progetto di manutenzione straordinaria della passerella, ha deciso di utilizzare le economie d’asta all’epoca conseguite su un vecchio finanziamento ministeriale assegnato nel 2019 per i “Lavori di messa in sicurezza dei costoni latistanti l’alveo località Olmitello”, che ammontava a 1.050.000 euro. Una possibilità prevista dal decreto del Ministero dell’Interno. Quegli interventi si sono conclusi e sono stati collaudati ad agosto dello scorso anno e dal ribasso praticato dalla ditta appaltatrice le economie d’asta ammontavano a 236.415,47 euro. Somma che ora si è rivelata “provvidenziale” per mettere in sicurezza la passeggiata dei Maronti.

La Giunta ha dunque approvato a tambur battente il progetto esecutivo redatto dall’arch. Mattia Di Costanzo, dell’importo complessivo di 150.215,80 euro, di cui 112.788,92 per lavori a base di gara. Il rup, l’arch. Agnese Cianciarelli, responsabile del Settore V Tecnico ha quindi dato seguito alla delibera di Giunta per affidare i lavori. Nominato il gruppo di lavoro, formato dall’arch. Mattia Di Costanzo e dai geometri Salvatore Di Costanzo e Mattia Florio. L’attività di gara è stata espletata mediante trattativa diretta sulla piattaforma Barano TuttoGare, richiedendo l’offerta alla ditta locale “Buono Cotruzioni di Buono Giuseppe”, che ha praticato un ribasso dello 0,90% sull’importo a base di gara. La Cianciarelli ha dunque proceduto all’aggiudicazione definitiva all’impresa baranese per l’importo di 112.105,15 euro oltre Iva. Ora non resta che eseguire i lavori.