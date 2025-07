Barano, affidata la progettazione per Via Maronti. Intervento di messa in sicurezza dei costoni

Va avanti l’iter per l’ennesimo intervento urgente da realizzare a Barano, previsto dall’ultima rimodulazione del piano degli interventi ex OCDPC 948/2022. La Giunta presieduta da Dionigi Gaudioso ha infatti già approvato il Documento di indirizzo alla progettazione per i “Lavori volti alla mitigazione del rischio presso i costoni dei cavoni presso Via Provinciale Maronti”.

La delibera ricorda appunto l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 novembre 2022 «che affida al Commissario delegato il coordinamento: degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose».

Tra gli interventi previsti dalla Ordinanza n. 20/2024 del Commissario Legnini, è compreso appunto l’intervento ai costoni di Via Provinciale Maronti e l’Amministrazione si è ora attivata per la realizzazione.

A tal fine l’Utc, nella persona dell’arch. Agnese Cianciarelli, ha redatto il DIP, che prevede un importo complessivo di totale 200.000 euro, di cui 134.527 per i lavori, finanziato con le risorse di cui all’Ordinanza n. 9/2023 di Legnini.

Rup è stato nominato il responsabile del VII Settore arch. Mattia Di Costanzo.

Adesso l’arch. Cianciarelli ha provveduto ad affidare l’incarico per le attività della fase successiva, ovvero la redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di regolare esecuzione. La spesa complessiva è stata calcolata in 12.897,56 euro oltre Cassa e Iva.

La responsabile del Settore V – Tecnico ha proceduto mediante trattativa diretta sul Mepa e il tecnico invitato l’arch. Nicola Vitale, ha offerto 12.700 euro netti. La spesa complessiva per l’affidamento ammonta a 16.113,76 euro.