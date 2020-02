Barano, addio a Giorgio Amalfitano: l’ultimo tassista in divisa

Oggi alle 16.30, presso la Chiesa di Sant’Alfonso, al Vatoliere, saranno celebrate le esequie di Giorgio, l’ultimo tassista in divisa. Un altro tassello di storia volato via

Luigi Balestriere | Si è staccato un altro tassello di storia di Barano. A novant’anni si è spento Giorgio Amalfitano (detto Campione), l’ultimo tassista in divisa. Un volto noto che aveva cominciato l’attività con la sua motoretta agli albori degli Anni Sessanta, appena aperta la strada per la spiaggia dei Maronti.

Dalla parola facile e cortese, Amalfitano amava esercitare la sua professione in divisa azzurra e con il cappello perché, diceva, che i turisti dovevano essere accolti sempre con il decoro. Era un’isola diversa immersa in un’epoca di profondi valori. Oggi, invece, non c’è traccia nei regolamenti comunali di prescrizioni particolari sul vestiario. E si vede.

Giorgio era solito stazionare nel Piazzale dei Maronti, fino a pochi anni fa, poi ritiratosi per l’età. Nei primi anni del 2000 finì sul quotidiano nazionale “Il Mattino” per un simpatico annuncio affisso al cancello della sua abitazione in cui cercava moglie, ma in fascia di età non superiore ai 35 anni. Del caso, simpaticamente, se ne occupò anche una trasmissione della Rai.

D’inverno, quando a Barano non c’erano i servizi di piazza (come oggi), era l’unico che s’intratteneva in Piazza San Rocco con il suo spiccato spirito di servizio.

Conversatore vivace, s’intratteneva nella Farmacia Garofalo, che a quei tempi era il salotto del paese. Si discuteva di politica con il sottofondo della musica classica di cui era amante il dottore Michele Garofalo dalla sottile ironia e con l’arte della poesia. In farmacia c’era sempre il profumo di una camelia fresca, di un fiore, mentre le fustelle dei medicinali erano applicate con la colla raccolta dalla resina degli alberi. Era il volto di una Barano che fu dal nostalgico sapore d’antan.

Un altro pezzo di storia che si staccato dal tessuto sociale, uno strappo che rende Piazza San Rocco sempre più solitaria.

Oggi alle 16.30, presso la Chiesa di Sant’Alfonso, al Vatoliere, saranno celebrate le esequie di Giorgio, l’ultimo tassista in divisa.