Barano, acquistato il terreno alla Molara per il parcheggio

E’ stato formalizzato l’acquisto da parte del Comune di Barano di un terreno al Piazzale Vincenzo Di Meglio, località Molara, dove dovrà sorgere un parcheggio pluripiano. Iniziativa che rientra nel progetto di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile in forma associata con il Comune di Casamicciola finanziato dal Ministero dell’Interno.

Il 3 marzo scorso il Consiglio comunale ha confermato la volontà di acquistare il terreno per il prezzo di 35.000 euro, calcolato a seguito di perizia di stima.
Il fondo individuato al Catasto Terreni è classificato come vigneto e ha una superficie di 1543 metri quadrati.

Tutti gli adempimenti sono stati demandati alla responsabile del Settore V – Tecnico arch. Agnese Cianciarelli, compresa la firma e la sottoscrizione del rogito notarile. Il servizio notarile per la redazione del rogito è stato affidato al notaio Fortunata Mattera.

Il contratto è stato stipulato il 2 settembre. E’ stato stabilito che il Comune avrebbe provveduto al pagamento del corrispettivo entro due settimane dalla stipula.

L’arch. Cianciarelli ha dunque provveduto a impegnare e liquidare i 35.000 euro, somma garantita con fondi di bilancio comunale.
L’acquisto del terreno era un passaggio essenziale da perfezionare per la realizzazione del progetto, avendo già a inizio anno il Comune indetto la gara per l’appalto integrato (progettazione e lavori).

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

