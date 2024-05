Barano, a breve l’affidamento per Via Duca degli Abruzzi. Progetto finanziato da Legnini

Il Comune di Barano si appresta ad affidare i lavori per la realizzazione dell’intervento urgente di messa in sicurezza di Via Duca degli Abruzzi. Progetto inserito nella Ordinanza n.9 del 10 marzo 2023 del Commissario Legnini e denominato “Lavori di rimozioni materiali detritico, rifacimento parapetti, sistemazione opere di contenimento, ecc. ecc.- SP 143 Piedimonte-Fiaiano Casamicciola localmente denominata via Duca degli Abruzzi”. Dopo l’approvazione del D.I.P., la Giunta ha proceduto ad approvare anche il progetto esecutivo redatto dall’ing. Giuseppe Mattera, peraltro modificato a seguito delle richieste del tavolo tecnico con i tecnici della Struttura Commissariale. L’importo complessivo di 200.000 euro, di cui 134.401,35 per i lavori. Ora l’arch. Agnese Cianciarelli, responsabile del Settore V Tecnico ha proceduto ad avviare la fase successiva, nominando rup l’arch. Mattia Di Costanzo. Inoltre, «anche ai fini dell’incentivazione», ha proceduto ad individuare il gruppo di lavoro, composto dalla stessa Cianciarelli e dai geometri Salvatore Di Costanzo e Mattia Florio.

La gara verrà espletata mediante trattativa diretta sulla piattaforma Barano TuttoGare con importo soggetto a ribasso pari a 94.062,80 euro. Approvate le modalità di affidamento, l’arch. Cianciarelli conferma «di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento, trova copertura con le risorse di cui l’Ordinanza n. 9/2023 del Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022». Peccato che nei passaggi iniziali avesse invece indicato che «la spesa complessiva come da quadro economico è finanziata con le risorse della delibera del Consiglio Metropolitano di Napoli n. 139 del 2 agosto 2022 per euro 25.000,00 e con il cofinanziamento da parte del Comune di Barano d’Ischia per i restanti euro 6.807,62». Chiaramente un riferimento ad altro intervento che è comparso “magicamente” in questa determina a causa del solito errore…