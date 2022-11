Barano, 48.500 euro per le luminarie natalizie

Si avvicinano le festività di fine anno e le Amministrazioni comunali isolane si stanno attivando per installare luminarie e addobbi, in modo da ricreare la “magica” atmosfera natalizia sui rispettivi territori. La Giunta di Barano ha quindi approvato la necessaria delibera di indirizzo e stanziamento della spesa. Nella deliberazione si evidenzia in premessa che «in occasione delle prossime festività natalizie, come tradizione, è intenzione di questa Amministrazione installare le classiche luminarie nelle principali piazze e strade del Comune».

Fornendo in proposito una ulteriore motivazione dell’iniziativa, in quanto «tale iniziativa è intesa a ricreare l’atmosfera natalizia, ma anche a supportare le attività economiche del territorio, in quanto l’installazione di ornamenti luminosi costituisce una potenziale attrattiva, anche nell’ottica di destagionalizzare i flussi turistici».

Si spera che questo Natale di crisi possa ugualmente far registrare la presenza di ospiti sul territorio. L’affidamento del servizio per la fornitura, montaggio e smontaggio delle luminarie natalizie nelle principali piazze e strade sarà compito del responsabile del Settore IV, nominato rup. Il limite massimo di spesa consentito, Iva compresa, è fissato in 48.500 euro, «in base alle esigenze di bilancio». Una somma che al momento è previsto ricada sulle casse comunali, ma non viene esclusa l’eventualità (o la speranza degli amministratori…) di finanziamenti, contributi o sovvenzioni che possano essere erogati in favore del Comune di Barano, per coprire in tutto o in parte la spesa.

La delibera ovviamente è immediatamente eseguibile, «stante l’urgenza di espletare le necessarie procedure amministrative in tempo utile per installare le luminarie durante il periodo natalizio». Il tempo vola…