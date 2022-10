Barano, 2a prova per una dozzina di candidati

Gaetano Di Meglio | Mattera Giorgio, il fratello della consigliera comunale Francesca Mattera è a 21. Idoneo alla seconda prova con il minimo del punteggio. Il concorso di Barano per la scelta dei prossimi cinque vigili urbani (un settore da rifondare daccapo, visto i risultati e il modus operandi) si riduce ad una dozzina di candidati. E dozzina è un numero chiaro: sono sopravvissuti in 12. Un record quasi per la Segretaria Loffredo che in altri concorsi era riuscita a tagliare la testa quasi a tutti i candidati. Il toto nomi della vigilia è stato smentito dai risultati anche se, in verità, non avevamo contato il fratello della consigliera comunale che, però, per amor di verità si è candidato a questo concorso tre anni fa quando, davvero, la carriera politica di casa Mattera, al massimo, era un hobby di papà.

I dati del concorso parlano di 218 candidati che si sono ridotti a 83 presenti alle prove. Dopo i due test, solo 60 idonei sono passati alla seconda prova mentre 23 erano i non idonei. La seconda prova ha ridotto a 12 gli idonei e ha registrato altri 48 non idonei non avendo raggiunto il punteggio minimo di 21.

Il prossimo 4 novembre, sono stati convocati alla prossima prova Galano Giuseppe 25; Pascale Alessandro, Pugliese Grazia 24; Galano Alessandro 23; Petito Alessia, Manna Nicola, Mirabella Emilio 22; Mattera Giorgio, Buono Giovanni, Mazzella Emanuele, Scozio Mario, Del Piano Francesco 21.

Sono risultati non idonei alla seconda prova: Bruno Valentino, Corti Gino, Balestrieri Loredana, Whitehead Antonella, Russo Paola, Nacca Danilo, Lucibello Mariapia, Giorgio Marco, Di Costanzo Antonio, Di Costanzo Luca, Pisani Rossella, Silvitelli Alessandro, e Impagliazzo Francesca, Balestrieri Antonio, Di Costanzo Maira, Barile Maria Francesca, Buono Cristian, Cenatiempo Carlo, Schiano Gianfranco, Lamonaca Marco, Sessa Michele, Pilato Ciro, Marino Antonio e Marra Marianna. Cenatiempo Paola, Di Meglio Eugenio, Colicchio Martina, Mattera Crescenzo, Matarese Domenico, Impagliazzo Ivano; Ferri Celeste Andrea, D’Ambrosio Dario, Di Iorio Carolina, Di Costanzo Giulio Daniele, D’Abundo Agnese, Napoleone Fortuna, Iacono Lucia, Manzi Doriano, Giugliano Carolina 22; Arcamone Angelo, Di Costanzo Pierluigi, D’Abundo Emanuele, Pulizzotto Vito, Marinelli Maurizio, Iacono Filomena, Parentato Sandra, Guida Antonio, Malangone Donato.

Erano risultati non idonei alla prima prova, sempre per non aver raggiunto il punteggio 21: Barano Ugo, Di Costanzo Salvatore, D’Amato Diego, Liardo Ilaria, Lombardi Emma, Manzi Marina, D’Ambra Francesco, De Luca Gabriele, Scozio Chiara, Sasso Rita, Napoleone Benedetto, Mancusi Alessandra, D’Abundo Dina, Buono Teresa, Cigliano Luisa, Lombardi Simona, Bagnato Elena, Silvio Rosanna, Cortese Erika, Ferrandino Elena, Romeo Paolo, Mattera Luigi!