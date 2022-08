I vigili del fuoco di Ischia sono all’opera ad Ischia, in Via Vecchia Campagnano, per domare le fiamme che si sono sviluppate in una baracca da campagna vicino ad un’abitazione dove resta bloccata una donna. Sono in corso le operazioni sia per il “salvataggio”, sia per lo spegnimento delle fiamme che hanno sprigionato una grossa nube nera di fumo visibile da molto lontano.