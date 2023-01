Bar Stella | #4WD

Ho avuto modo di assistere per la prima volta ad uno show televisivo che, credo, meriti di essere recensito, sebbene abbia scoperto che quella in corso sia già la sua seconda edizione (e questo testimonia quanta attenzione io dia negli ultimi anni alle trasmissioni tivù). Si chiama “Bar Stella”, va in onda in seconda serata su Raidue ed è condotto dal torrese Stefano De Martino. Lo studio è quello del centro produzione Rai di Napoli, in cui è allestita una gradevole scenografia da bar, con tanto di tavolini per gli ospiti, il banco occupato da un improvvisato non troppo barman Luciano (al secolo l’attore Herbert Ballerina) e dalla cassiera finta-trans Ambrosia, lo studio dell’avvocato D’Afflitto (Giovanni Esposito) e la pedana con tanto di orchestra, denominata Disperata Erotica Band, nome chiaramente ispirato al celebre brano di Lucio Dalla.

Anche chi segue la trasmissione per la prima volta si accorge che sebbene il nome della stessa sia ispirato a quello del bar del nonno di De Martino, “Bar Stella” voglia neppure troppo velatamente fare il verso alle trasmissioni di Renzo Arbore tipo “Quelli della notte” e “Indietro tutta” e non solo per la fascia oraria in cui va in onda. Vige la regola di uno humour alquanto raffinato, a volte apparentemente banale ma proprio per questo gradito a chi ama una comicità pulita e non necessariamente volgare, che si alterna ai contenuti offerti da ospiti tutt’altro che sprovvisti di quel background culturale che, nei loro interventi, fa salire di botto il livello dell’offerta contenutistica.

De Martino, ballerino di professione e discretamente intonato anche nelle brevi performance da cantante di siglette, dopo l’ottimo successo da presentatore di “Stasera tutto è possibile”, sta riuscendo a consacrarsi in una visibilità condita da tanta luce propria e non solo dall’inevitabile abbrivio di essere il marito “in andata e in ritorno” di Belen Rodriguez, con un’ottima capacità di condurre e gestire la scaletta e improvvisando quel tanto che basta, quando necessario. Tutto sommato, giudizio positivo.