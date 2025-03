BANDO DA TAR. Il comune di Ischia pubblica il bando per i campi da tennis il giorno prima dell’udienza. Oggi è scontro alla Settima Sezione

Secondo set per la guerra dei campi da tennis del Lido di Ischia. Questa mattina, dinanzi alla Settima Sezione del TAR Campania si affronteranno, ancora una volta, l’Ischia Tennis Club di Tony Conte, Comune di Ischia e il Tennis Club Lido di Gerardo Migliaccio. Il primo set era finito sullo 0-0 per usare un termine calcistico perché al termine dell’udienza dinanzi alla Sesta Sezione che si è tenuta lo scorso 5 marzo, il tribunale amministrativo aveva ha dichiarato la sezione incompetente sulla materia.

E siamo arrivati al redde rationem anche se, va evidenziato ai lettori, nella giornata di ieri sull’albo pretorio del comune di Ischia (come leggerete nel box a lato) sono apparsi tutti i documenti relativi al bando per l’assegnazione della struttura sportiva che si trova sul Lungomare Cristoforo Colombo.

Una mossa che sembra dettata più da esigenze di strategia legale che da una reale accelerazione del procedimento. Con la decisione di pubblicare l’avviso pubblico per l’affidamento della struttura, il Comune di Ischia punta verosimilmente a rafforzare la propria posizione davanti al TAR, sostenendo che sia venuto meno l’interesse del ricorso, dal momento che con il bando non ci sarebbe più alcun danno attuale da parte del ricorrente. Ma c’è di più: questa scelta — che con ogni probabilità rappresenta la linea definitiva dell’Amministrazione — consente all’ente di cautelarsi non tanto contro una sentenza sfavorevole, quanto piuttosto contro il rischio concreto di dover sostenere spese legali in caso di soccombenza.

Prima ancora che l’Ischia Tennis Club di Tony Conte bussasse alla porta del TAR, il Consiglio comunale aveva già concesso una comoda proroga tecnica all’attuale gestore, il Tennis Club Lido, estendendo la gestione fino al 30 aprile, giusto il tempo di traghettare l’impianto verso la nuova gara. Un passaggio che il Comune di Ischia non mancherà di far pesare davanti alla Settima Sezione, giocandosi questa carta come ulteriore scudo difensivo nel tentativo di smontare il ricorso e uscire indenne dalla partita giudiziaria.

La battaglia per i campi da tennis: tra ricorsi e difese

La disputa per la gestione dei campi da tennis comunali di Ischia si sposta nelle aule del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania. Da un lato, l’ASD Ischia Tennis Club, guidata da Tony Conte, contesta la proroga della concessione all’attuale gestore, il Tennis Club Ischia Lido, accusando il Comune di violare i principi di trasparenza e concorrenza. Dall’altro, l’amministrazione e il concessionario difendono la legittimità della proroga fino al 30 aprile 2025, sostenendo che sia necessaria per garantire la continuità del servizio in attesa della gara pubblica.

Il ricorso: una proroga ritenuta illegittima

L’ASD Ischia Tennis Club ha presentato ricorso contro la determina del 31 dicembre 2024, con cui il Comune di Ischia ha esteso la concessione all’attuale gestore. Secondo il legale della parte ricorrente, l’avvocato Maria Petrone, la decisione dell’amministrazione viola il Codice dei Contratti e la normativa europea sulle concessioni pubbliche, che impone procedure trasparenti e competitive.

“La proroga concessa dal Comune alla Tennis Club Ischia Lido non rispetta i principi di libera concorrenza e trasparenza,” sostiene Petrone, evidenziando che l’affidamento originario dell’impianto avvenne senza gara pubblica e che nel tempo la gestione è stata confermata senza concorrenza. La parte ricorrente chiede non solo l’annullamento della proroga, ma anche una sospensiva per evitare che il concessionario continui a usufruire dell’impianto senza un bando aperto a tutti gli interessati.

La difesa del Comune: proroga necessaria per il servizio

Dalla sua, l’amministrazione comunale, rappresentata dall’avvocato Alessandro Barbieri, difende la scelta di concedere una “proroga tecnica” fino al 30 aprile 2025. Secondo la memoria difensiva presentata, tale proroga è necessaria per evitare interruzioni del servizio sportivo e consentire lo svolgimento delle attività senza disagi per gli utenti.

Il Comune sottolinea come, fino al 2021, nessuna altra associazione aveva manifestato interesse per la gestione dell’impianto, e che solo successivamente è emersa una concorrenza formale. Inoltre, si evidenzia che la concessione è stata più volte prorogata anche per effetto delle norme straordinarie legate alla pandemia, e che la nuova gara pubblica è stata effettivamente avviata, ma richiede tempo per essere conclusa.

L’attacco del Tennis Club Ischia Lido all’ASD Ischia Tennis Club

Anche l’attuale concessionario, il Tennis Club Ischia Lido, si è costituito in giudizio, respingendo le accuse dell’ASD Ischia Tennis Club. L’avvocato Vincenzo Palmieri, legale dell’associazione, accusa i ricorrenti di non aver mai presentato una formale domanda di concessione, limitandosi a diffide e richieste generiche di gara pubblica.

Inoltre, la difesa del concessionario sottolinea che il regolamento comunale prevede che per concorrere alla gestione degli impianti sportivi sia necessaria un’anzianità di gestione di almeno cinque anni, requisito che l’ASD Ischia Tennis Club non possiede, essendo stata costituita solo nel 2021. Secondo Palmieri, l’eventuale sospensione della proroga causerebbe danni alla collettività, interrompendo un servizio sportivo di valore per residenti e turisti. Inoltre, la sospensione potrebbe compromettere eventi sportivi già programmati, come il torneo “Circuito Primavera Campania” e le competizioni regionali FITP, che coinvolgono giovani atleti dell’isola.