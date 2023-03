Bandita la gara per i servizi nel porto turistico di Sant’Angelo

Ugo De Rosa | Come ogni anno, il Comune di Serrara Fontana ha bandito la gara per affidare il servizio di assistenza all’ormeggio, disormeggio e di guardiania delle imbarcazioni nel porto turistico di Sant’Angelo. La gara verrà espletata mediante procedura di gara aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla piattaforma telematica Asmecomm. Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12.00 del 28 marzo.

Nel bando di gara il rup dott.ssa Rosanna Mattera, responsabile del Servizio Demanio, richiama la delibera di Giunta e la determinazione a contrarre per l’affidamento di dei servizi ausiliari, secondari, strumentali ed accessori sotto soglia comunitaria nel periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2023. Servizi che vengono così brevemente descritti: «assistenza giornaliera all’ormeggio e disormeggio da terra ed in acqua; custodia e vigilanza giornaliera, diurna e notturna, degli ormeggi; servizio di prevenzione e pronto intervento in caso di incendi; servizio di accoglienza ed assistenza tecnica in banchina; accoglienza, prenotazioni, segreteria con compiti di fatturazione e rapporti con la clientela; assistenza all’utenza anche radiotelefonica; servizio di pulizia e manutenzione ordinaria delle opere e dei dispositivi di ormeggio; ulteriori servizi facoltativi come offerti in sedi di offerta di gara. Eventuali servizi aggiuntivi e/o migliorativi saranno valutati con l’applicazione dei criteri premiali alle offerte in sede di gara».

Anche il piano ormeggio indicato «è da ritenersi puramente indicativo ed è da riferirsi al solo periodo di alta stagione turistica e fino a metà ottobre trattandosi di porto che, per la particolare esposizione ai forti venti di scirocco, non permette la permanenza dei pontili a mare e la stanzialità delle barche nel periodo invernale (bassa stagione) quando è consentito il solo ormeggio presso la banchina principale per motivi eccezionali».

Le tariffe da applicare per l’utilizzo dei posti barca saranno quelle stabilite dalla delibera di Giunta del maggio scorso con incasso a favore del Comune.

L’inizio del servizio è previsto al 1 aprile, ma «nell’ipotesi che, per circostanze impreviste, alla data del 01 aprile 2023 la procedura di gara sia ancora in itinere, l’appalto decorrerà dalla data del verbale di consegna del servizio». In questo caso il Comune «si riserva la possibilità di procedere, nelle more dello svolgimento della presente procedura, ad un affidamento provvisorio del servizio per il periodo strettamente necessario all’espletamento della gara per evitare disservizi che possano pregiudicare la piena operatività del porto, con la consequenziale riduzione della durata dello stesso». L’importo a base dell’appalto ammonta a 148.723,10 euro Iva esclusa». Riferito ovviamente alla durata presunta dell’affidamento dal 1 aprile al 31 dicembre e soggetto dunque a riduzione in caso di ritardo nell’aggiudicazione.