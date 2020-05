Bandiera blu, negli approdi del 2020 c’è anche Cala degli Aragonesi

La Fee ha reso nota la lista delle località e degli approdi che quest’anno meritano il suo marchio di qualità per la sostenibilità ambientale. Nella lista delle località che hanno meritato l’eco-label internazionale c’è anche il porto privato di Casamicciola Terme, il Cala degli Aragonesi. L’approdo gestito da Ambrosino srl, infatti, ha dimostrato di essere tra quelli meritevoli della famosa “Bandiera blu” e di aver rispetto i 32 criteri necessari per essere inseriti nella lista del 2020.

Gli approdi turistici premiati sono 75 e, oltre Cala degli Aragonesi ci sono, tra gli altri, Cala Cravieu (Celle Ligure, Liguria), Vecchia Darsena Savona (Savona, Liguria), Cala Gavetta (La Maddalena, Sardegna) Marina Porto Azzurro (Porto Azzurro, Toscana)

Le Bandiere Blu sono assegnate dalla FEE ormai in 49 Paesi del mondo, con il supporto dell’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo), e diversi enti nazionali e territoriali. Di base la Bandiera blu delle spiagge certifica la qualità delle acque di balneazione e dei lidi, mentre la bandiera blu degli approdi turistici assicura la pulizia delle acque adiacenti ai portI. La qualità delle acque – certficata dalle ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente) nell’ambito del Programma Nazionale di monitoraggio, condotto dal Ministero della Salute, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente – è però solo il primo di una lunga serie di 32 criteri continuamente aggiornati per assegnare ogni anno il riconoscimento alle località candidate: devono mostrare di mettere in atto pratiche virtuose per la sostenibilità ambientale che vanno dalla corretta gestione dei rifiuti a politiche di mobilità green, ma anche di valorizzare aree naturalistiche e in generale di promuovere un turismo slow rispettoso dei territori. Per assicurarsi che i criteri vengano rispettati la Fee svolge anche revisioni annuali, in base alle quali può anche decidere di revocare il riconoscimento assegnato negli anni precedenti.