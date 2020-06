Banca Generali, al via Big4Real, risparmio si avvicina alle imprese

MILANO (ITALPRESS) – Banca Generali lancia Bg4Real, un programma che ha l’ambizione di avvicinare il risparmio privato all’economia reale e alle imprese. Un contributo alla ripartenza del Paese presentato in mattinata nel corso di una conferenza stampa online, durante la quale l’amministratore delegato dell’istituto Gian Maria Mossa ha spiegato: “Si tratta di un percorso in grado di cercare nuove opportunità e valore per i nostri clienti, portando in questo modo il nostro contributo alla ripresa del Paese. Le nostre nuove soluzioni di investimento, vogliono aprire una nuova strada alle piccole e medie imprese italiane duramente colpite dalla crisi e dare supporto ai progetti per la ripresa in Europa. Il nostro obiettivo è raccogliere risparmi privati per almeno 100 milioni”. Il progetto Bg4Real rappresenta un vero e proprio ponte tra le esigenze delle famiglie di ricerca di valore nel lungo termine e la crescente domanda di credito e capitale privato dalle aziende e dal sistema economico.

In particolare, parte la distribuzione di un nuovo Fia (Fondo di Investimento Alternativo) dedicato alle PMI innovative italiane ed europee che si rivolge alla clientela private con investimento minimo di 100 mila euro. Il fondo è composto al 70% da strategie di debito e per il restante 30% in partecipazioni azionarie di pmi innovative. “Le distorsioni provocate da un prolungato periodo di tassi zero invita alla prudenza – ha aggiunto Mossa -. L’esperienza che abbiamo costruito nell’analisi nel credito e nelle cartolarizzazioni a favore del sistema-Paese e le competenze del nostro modello di architettura aperta, ci ha guidato nelle analisi delle partnership industriali per finalizzare le iniziative. Con i nuovi strumenti di investimento si rafforza il ponte di servizi e soluzioni che unisce la nostra advisory patrimoniale per le famiglie e le imprese alle opportunità a favore dell’economia reale. La nostra sfida è creare valore per una crescita sostenibile coinvolgendo i clienti, la collettività e il Paese”.

(ITALPRESS).