Banca del Fucino e associazione Edela in campo contro la violenza di genere

“Siamo onorati come Banca del Fucino di ospitare questo evento come Banca del Fucino per la giornata del 25 novembre – le parole di Mauro Masi, presidente di Banca del Fucino -. Dall’istituzione della giornata sono stati fatti molti progressi, ma bisogna ancora fare molto, soprattutto lavorando sulla consapevolezza. Noi siamo una banca del territorio, ed essere vicini alle popolazioni del nostro territorio significa lavorare sulla consapevolezza. Per noi, la lotta alla violenza di genere è un pilastro, molto vicino al nostro essere banca”.
“Oggi è un appuntamento importantissimo – ha detto Roberta Beolchi – Presidente Associazione Edela -. Sarà un momento dove scenderemo in campo per la lotta alla violenza di genere, accendendo i riflettori anche sugli orfani di femminicidio. Una data ancora più determinante quest’anno, perchè proprio oggi verrà votata alla Camera la legge che potrebbe introdurre il reato di femminicidio”.
