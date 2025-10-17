Bambini sotto la pioggia per oltre mezz’ora: la scuola non apre e scoppia la protesta dei genitori a Baiola

A Forio la tensione che da tempo serpeggia all’interno del mondo scolastico si è trasformata in un nuovo episodio di disagio, che questa volta ha coinvolto direttamente i più piccoli, gli alunni delle prime classi elementari. Nella mattinata di oggi, infatti, al plesso di Baiola del Circolo Didattico Forio-Balsofiore, diversi bambini delle prime e seconde elementari sono rimasti sotto la pioggia per oltre mezz’ora in attesa che la scuola aprisse i cancelli, senza che nessuno avesse informato le famiglie di un ritardo dovuto a un’assemblea sindacale del personale.

Una mattinata di tensione davanti alla scuola primaria di Baiola, dove le classi prime e seconde sono rimaste all’aperto senza preavviso a causa di un’assemblea sindacale del personale. Nessuna comunicazione ufficiale, genitori infuriati e insegnanti lasciati soli a gestire l’emergenza. L’episodio riaccende le polemiche sul clima interno al Circolo Didattico, già segnato da attriti tra la dirigente De Vita e il personale scolastico.

Una scena assurda, fatta di ombrelli improvvisati e genitori infuriati, che ha reso palpabile quella frattura interna che da tempo divide l’ambiente scolastico foriano: da una parte la dirigenza, dall’altra il personale e i sindacati, in un clima che molti definiscono “irrespirabile”. Dietro la vicenda di oggi, infatti, si intravede un contesto più ampio di tensioni e incomprensioni, alimentato – secondo alcune testimonianze – da un atteggiamento giudicato autoritario e poco dialogante della dirigente scolastica De Vita, accusata di “mettere in riga” i nuovi arrivati con toni perentori e di ricorrere troppo facilmente a provvedimenti disciplinari nei confronti del personale non gradito.

In questo clima già teso, l’episodio di Baiola è apparso come la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Mentre per la scuola dell’infanzia era stato comunicato un orario di ingresso posticipato a mezzogiorno, nessuna nota ufficiale è stata diffusa per la primaria. Così, insegnanti e genitori delle classi prima e seconda E si sono trovati ad aspettare inutilmente l’apertura, convinti che la giornata scolastica procedesse regolarmente. Solo dopo vari tentativi di contatto, una delle docenti presenti all’ingresso è riuscita a parlare con la segreteria, ricevendo l’indicazione di far tornare a casa i bambini.

La maestra, tuttavia, si è rifiutata di eseguire l’ordine e ha deciso di accogliere ugualmente gli alunni, assumendosi la responsabilità di farli entrare per evitare ulteriori disagi. “Non me la sono sentita di rimandare i bambini a casa dopo che erano già fradici di pioggia”, avrebbe confidato la docente ai genitori.

Alle proteste per la mancata comunicazione si aggiunge il danno economico legato ai pasti della mensa, già prenotati e pagati ma rimasti inutilizzati. “Una beffa oltre al danno – commentano alcune mamme – perché nessuno ci ha avvisati di nulla. Ci siamo trovati con i bambini all’aperto, sotto l’acqua, e senza sapere se la scuola avrebbe aperto o meno.”

I genitori ora chiedono spiegazioni ufficiali alla dirigenza e un’assunzione di responsabilità per quanto accaduto, invocando maggiore chiarezza e rispetto nei confronti delle famiglie. Nel frattempo, l’episodio rischia di diventare l’ennesimo simbolo di una scuola che sembra più impegnata a gestire le proprie guerre interne che a garantire serenità e tutela ai suoi alunni.