Bamberghi, WWF: “Corso un grosso rischio per colpa dei soliti bracconieri isolani”

Filippo Bamberghi, volontario WWF Italia, con un video e un dettagliato reportage fotografico è andato sui luoghi dell’incendio del Montagnone e, senza troppi peli sulla lingua – in piena coerenza con lo stile WWF – attacca.

“Abbiamo corso un grandissimo rischio – ci ha detto Bamberghi – con l’incendio del Montagnone perché si sarebbe potuto propagare in una delle zone più belle dell’isola, con un denso bosco e una densa foresta di Leccio, Roverella e altre specie autoctone. Dobbiamo ringraziare l’intervento tempestivo e immediato dei pompieri e dei militari dei Carabinieri Forestali dell’isola d’Ischia sotto il comando del Maresciallo Antonio Biancardi e che grazie al loro intervento si è riusciti a circoscrivere l’incendio a pochi ettari alle pendici del Bosco della Maddalena, in una zona di macchia mediterranea e balze erbose e, dal punto di vista naturalistico, meno importanti”.

“Tuttavia – aggiunge il volontario -, il rischio è stato molto grave perché tirava un vento fortissimo e quello che abbiamo ottenuto, essendo lì sul posto è che l’incendio si potesse propagare appunto a zone molto importanti dal punto di vista ambientale dell’isola. Da quello che abbiamo raccolto, così come un po’ di dialogando con cittadini che abitano nelle zone limitrofe, quella è la zona di bracconaggio di caccia alla quaglia in primavera e, quasi sempre, questi incendi vengono appiccati per liberare queste balze dalla vegetazione spontanea e riportarle a una pulizia tale da poter essere poi percorsa in primavera appunto. Per cacciare le quaglie mettono i richiami e sono un po’ la solita storia che si ripete ogni primavera qua sull’isola. Purtroppo, quando, come spesso accade, purtroppo questi incendi vengono applicati, vengono eseguiti con abbastanza certezza da coloro che poi dopo praticano bracconaggio”.

“L’attività nostra, come WWF Italia – conclude Bamberghi -, resta sempre quella di monitoraggio, qua sull’isola in collaborazione con le forze dell’ordine, ormai trentennale, di lotta al bracconaggio primaverile ma anche quello, appunto, di monitoraggio delle situazioni ambientali critiche sull’isola. In realtà la zona è stata interessata negli ultimi da questa epidemia di patogeni che hanno colpito il bosco di Pino Spinea o Pino domestico. Questa zona è molto colpita da incendi, dell’erosione, a causa della morte delle piante e da un profondo dissesto idrogeologico quindi i problemi, poi, si sommano e con la morte degli alberi e gli incendi abbiamo anche dilavamenti. Una zona in cui bisognerebbe intervenire per ripristinare un minimo di inattualità anche lasciando fare alla natura. Se questi incendio non si ripetessero a cadenza abbastanza costante, la vegetazione spontanea riprenderebbe vigore e si riformerebbe, nel futuro, il bosco, quello selvaggio dell’isola che fa lecci e altre assenze.”